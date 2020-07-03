Sözcü yazarı Çölaşan: Sosyal medyada hakarete uğrayan ilk kişiler Esra-Berat Albayrak çifti değil; nice linçlere uğrarken iktidar zevkten dört köşe oluyordu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Sosyal medyada hakarete uğrayan ilk kişiler Esra-Berat Albayrak çifti değil.Bugüne kadar hepimiz, özellikle iktidara karşı olan ve yaptıklarını eleştiren kişi ve kesimler olarak nice linçlere uğradık. Hakaretler, iftiralar, yalanlar arşa yükseldi. Bunlar olurken iktidar zevkten dört köşe, ellerini ovuşturuyor, belki de 'Oh olsun' diyordu." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, " Hakaretler, iftiralar ve yalanlar binlerce kez kanıtlandı, belgelendi savcılıklara şikayet dilekçeleri verildi ama gelen kararlar çoğu zaman şöyleydi: 'Şikayet konusu sözlerde suç yoktur. Fikir ve ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir!' Ya da savcılar dava açtı ama mahkemelerden çoğunlukla aynı gerekçeyle ret kararları çıktı. Linç edilmek istenilen sıradan vatandaşların üzerinde koruma kalkanı yoktu. Daha birkaç gün önce birileri, Atatürk için en ağır hakaretleri ediyordu. Hiçbir şey yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Edirne Cezaevi'nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine cinsiyetçi saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Çölaşan, "Herif (bildiğim kadarıyla) tutuklandı ama bırakın Recep Bey'i bir yana, devletin hiçbir makamından herhangi bir kınama gelmedi. Ama sapıklık ne zaman kendilerine döndü, işte o zaman akılları başlarına geldi! Çuvaldız başkalarına milyonlarca kez batarken, hatta delip de geçerken, iğnenin ucu kendilerine değince kıyameti kopardılar." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Sosyal medyanın önemli bölümü iktidar karşıtlarından oluşuyor. Bunlar yazıp söyledikleri ve esprileri ile iktidarı ifrit edenlerdi. Bu ülkede AKP iktidarını rahatsız etmeyeceksin arkadaş!.. Barolara kızıyorlardı, şimdi işi nerelere getirdiler… Birkaç sapık yüzünden şimdi sosyal medyanın tamamına el koyacaklar. Bunların yasakçı tavrından güç alan RTÜK, muhalif televizyon kanallarına şimdi ekran karartma yasakları getirdi. Dikkat ediniz, bunlar kime ve nereye bozuk çalsa iş ya baskı ve sansüre, ya RTÜK olayında olduğu gibi ekran kapatmaya, ya da barolar olayında olduğu gibi eskileri yok edip yeni yandaşlar üretmeye kaydırılıyor." ifadesini kullandı.

Çölaşan, "Sıra şimdi geldi sosyal medyaya!.. Bahane hazır… Benim kızıma ve damadıma hakaret edildi, iftira atıldı. Birkaç kendini bilmez tarafından sahneye konulan terbiyesizlik şimdi bütün sosyal medyaya yansıtılacak, iktidarı sinirlendiren bir olgu böylece yok edilmiş olacak. Ama ne ilginçtir, başkaları ve eşleri için AKP trolleri tarafından edilen hakaretlerin niceleri ortalıkta dolanırken, iktidar ağzını açmıyor, tepki koymuyordu… Zira işine böylesi geliyordu… Bastır… Ekranları karart… Kapat… Böl ve parçala… Bu baskı rejimi uzun süre daha devam etmez. Onlar da biliyor." yorumunu yaptı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

TIKLAYIN | Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı

TIKLAYIN | 5 günde ne değişti: Sosyal medya için "Nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyen Erdoğan bugün "Tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi

TIKLAYIN | Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı

TIKLAYIN | Detaylar belli oldu: AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde neler var?