Sözcü davasında hapis cezası alan Doğru’dan AA Genel Müdürü’ne: 3 gizli tanık yalanını kim üfledi?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Anadolu Ajansı’nın kendisinin de hapis cezası aldığı Sözcü davasına ilişkin hazırladığı haberde dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadelerin’ eklendiğini belirtti. Doğru, “Asparagasçı” dediği Şenol Kazancı’ya dava açacağını bugünkü köşesinden duyurdu.

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Doğru, “Anadolu Ajansı'nın (AA) asparagasçı müdürü Şenol Kazancı, size ‘3 gizli tanık yalanını’ kim üfledi? Nerede üfledi? Niçin üfledi? Ne zaman üfledi? Nasıl üfledi?” sorularını sordu.

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Doğru yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Olmayan haber.

Yalan haber.

Vurma haberi.

Kollama haberi.

Tetikçi haberi.

İftira atan.

Leke süren.

Masa başı haber.

Şişirme haber.

Gazetecilikte bunları yapanlara tükürür gibi bakılır. Adları ve yazdıkları tükürerek anılır. Gazeteciliğin yüz karasıdırlar. Anadolu Ajansı (AA) Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Kurtuluş Savaşı sırasında 'yurda ve dünyaya' olanı biteni haber versin diye kurduğu bir devlet yayın organıdır. AA, her yıl devlet bütçesinden yani halkın vergilerinden toplanan paradan neredeyse bir bakanlık bütçesi kadar para ile desteklenir. Haber yazanlar, analiz yapanlar, foto muhabirleri, servis şefleri… 1000- 1500 gazeteci kadrosuna sahiptir. Başında bir Genel Müdür bulunur. Son Genel Müdür'ün adı Şenol Kazancı'dır"

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