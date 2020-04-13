'Soylu'nun istifa krizi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım
13 Nisan 2020 09:26
İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını 'uygun bulmadığı''nın duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisayar başındaki bir fotoğrafını paylaşan Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım..." ifadesini kullandı. Altun 00.48'de yaptığı paylaşımı Twitter sayfasına da sabitledi.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.