'Soylu'nun istifa krizi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım

Ne olmuştu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.