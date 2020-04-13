T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Soylu'nun istifa krizi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım

13 Nisan 2020 09:26

İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını 'uygun bulmadığı''nın duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı paylaşım dikkat çekti. 

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi: Görevine devam edecek!

TIKLAYIN  |  Süleyman Soylu, 'Erdoğan'a sadakat' vurgusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti!

TIKLAYIN  | İşte Soylu'yu istifaya götüren son 48 saatte yaşananlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisayar başındaki bir fotoğrafını paylaşan Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım..." ifadesini kullandı. Altun 00.48'de yaptığı paylaşımı Twitter sayfasına da sabitledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

ETİKETLER

Fahrettin AltunCumhurbaşkanıErdoğandikkat çeken paylaşımSüleyman Soyluİçişleri Bakanıistifa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24