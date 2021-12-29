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Politika

Soylu'nun "Bize yaptıran Allah'tır" ifadelerine CHP'den tepki: Yaptıkları hukuksuzluklara yüce Allah’ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar

Soylu, "Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır" demişti

29 Aralık 2021 13:30

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hükümetin icraatlarını değerlendirirken, "Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah'tır" sözlerine tepki gösterdi. 

Twitter'dan paylaşım yapan CHP Sözcüsü, Soylu'nun konuşmasının videosunu paylaşarak,"İşte bu muaviye aklı. Kuran-ı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara attıkları iftiralara, yüce Allah’ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, ne adalet terazisinden kaçamazlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Bursa il toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşte bu Muaviye aklı. Kuranı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara Attıkları iftiralara, Yüce Allah’ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, Ne adalet terazisinden kaçamazlar." 

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu:  Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır

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