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İçişleri Bakanı Soylu:  Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır

29 Aralık 2021 13:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’lilere seslenerek, Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır” dedi.

Soylu, AKP Bursa İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır ifadesini kullandı.

 

İçişleri BakanıSüleyman Soylu

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