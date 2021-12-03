Soylu'dan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na: Ana muhalefet partisi genel başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, "Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

Bakan Soylu, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bilgi almak için TÜİK'e giden ve randevusu olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayarak kapıda açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Soylu, Twitter hesabından şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor.

Ana muhalefet genel başkanı; PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez.

Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."