Soylu'dan İmamoğlu'na: İBB’ye işe aldığı teröristi yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışanın PKK ile fotoğrafının kamuoyuna yansımasının ardından tutuklanmasıyla ilgili İBB'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Soylu, " İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile fotoğrafı olan İBB çalışanının tutuklanması sonrası "İBB neden böyle bir teröristi istihdam ettiğinin hesabını vermeli" diyerek, İBB'ye yüklendi. İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verirken, "Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması sonrası Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" diyerek İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.

3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…