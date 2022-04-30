İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışanın PKK ile fotoğrafının kamuoyuna yansımasının ardından tutuklanması olayıyla ilgili İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada; söz konusu kişiyi işe alırken tüm yasal uygulamaların gerçekleştirildiğini söyledi.

İmamoğlu, Erdoğan'a, "Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb. suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: İBB neden böyle bir teröristi istihdam ettiğinin hesabını vermeli

İmamoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."





Erdoğan ne demişti?

Videomuzda:

TIKLAYIN - Erdoğan: Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık, Allah’a havale ediyoruz