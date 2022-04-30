Erdoğan: Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık, Allah’a havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı yolları açılışında konuştu. Erdoğan, "Ülkemizde hâlâ milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu her yerde nefretini kusan bir kesim mevcuttur" dedi. "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık" diyen Erdoğan, "Demokrasi ile özgürlükle, hakla, hukukla, ahlakla ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah’a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kendi ülkesine husumet besleyen kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor. Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik Kasım 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya’nın herhangi bir ilçesindeki bir mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşı karşıya kalmıştır? Ama ülkemizde hâlâ milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu her yerde nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasi ile özgürlükle, hakla, hukukla, ahlakla ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah’a havale ediyoruz. Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceğiz."