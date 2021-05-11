Soylu, bu kez de Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Türkiye eski Türkiye değil, hesabını hukuk önünde vereceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesini hedef alırken, "Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.

Daha önce BirGün, Sözcü ve Karar gazetelerini hedef alan İçişleri Bakanı Soylu, bu kez de Cumhuriyet gazetesini hedef aldı.

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İsim vermeden "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en şanlı komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi" yazan Soylu, "Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" diye devam etti.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını eleştiren muhalefete, “Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı" yanıtını vermesinin ardından, "Soylu'nun Peker açıklaması akıllara o anları getirdi" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Haberde, şu ifadeler yer almıştı:

"İçişleri Bakanlığı açıklamasında Peker için 'Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir' diyordu.

Fakat geçmişe dönüp bakıldığında Peker, AKP ile yakın olduğu dönemlerde ölüm tehditlerinde bulunurken hakkındaki davalardan da beraat etmişti. Öte yandan Soylu’nun Peker ve mafya üzerine yaptığı açıklamalar akıllara kaymakam operasyonlarını getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu geçen yıl, 'Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur' demişti. Ancak söz konusu açıklamadan birkaç ay sonra 100’e yakın kaymakam ve vali yardımcısının FETÖ’den görevden alındığı haberleri çıkmıştı. Bu isimler arasında Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde atananların da olduğu belirtilmişti. Yani Soylu’nun geçmişte yaptığı kaymakamlar çıkışı gibi Peker açıklaması da gerçeklerle çelişiyordu."