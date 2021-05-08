Süleyman Soylu'nun hedefinde bu kez Karar ve Sözcü var

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için saygısızlık yaptığı iddiasıyla CİMER’e şikâyet edilmiş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti. Soylu, söz konusu durum için “Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz" görüşünü dile getirerek, "Ben buna soruşturma izni vermem" demişti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise İçişleri Bakanı Soylu’ya “’Bence suç' diye bir şey var mı Anayasa’da? Hicap duyuyorum, utanıyorum, üzülüyorum. Ya siz bakansınız böyle bir yorum yapmaya dahi hakkınız yok sizin” diye yanıt vermişti.

Soylu BirGün gazetesini de hedef almıştı

Soylu 1 Mayıs tarihinde de BirGün gazetesinin "Ruhsar Pekcan için kiralanan konuta tadilat için de 380 bin lira harcanmış" haberine, "PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." diyerek gazeteyi hedef göstermişti.