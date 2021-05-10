CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya: Sedat Peker'e yaptığı hizmetlerden dolayı 'hizmet nişanı' verildi; acizlik nedir bir daha düşünün

Meclis Adalet Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sedat Peker ile ilgili “İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” açıklamasına “Acizlik, çürümüşlük” karşılığını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Bülbül, “Sedat Peker, 30 Mart 2014 yerel seçim öncesi silahlanma çağrısı yaptı. AKP’ye destek mitingleri yaptı. AKP’li belediye tarafından yaptığı hizmetlerden ötürü 'hizmet nişanı' verildi. Bu liste uzar gider. Şimdi acizlik, çürümüşlük, rezillik nedir bir daha düşünün” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in açıklamaları ile ilgili olarak “Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı vermişti:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük.”

"Bu liste uzar gider"

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül ise Soylu’nun sözlerine şu tepkiyi gösterdi:

“Sedat Peker, 1998-2003 yılları arasında defalarca farklı suçlardan ceza alıp cezaevine girdi. Sonra çıkarılan yasayla cezası dolmadan cezaevinden çıktı. Ama o sadece sizin söylediğiniz gibi bir 'suç örgüt yöneticisi' değil. Sedat Peker, 30 Mart 2014 yerel seçim öncesi silahlanma çağrısı yaptı. 2015’te Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürünün düğününe katıldı ve bu düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı, fotoğraf verdi. Erdoğan ile yan yana fotoğraflarını kullanarak, koalisyon kurulamadığı için 1 Kasım 2015’te bir kez daha yapılan genel seçimlerde AKP’ye destek mitingleri yaptı. Yine 2015’te AKP’li belediye tarafından yaptığı hizmetlerden ötürü 'hizmet nişanı' verildi. 'Barış Akademisyenleri'ni tehdit etti. Emniyet tarafından kendisine koruma polisi verildi. AKP medyasında doğum günleri kutlandı. Bu liste uzar gider. Şimdi acizlik, çürümüşlük, rezillik nedir bir daha düşünün.”