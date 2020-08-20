Soylu: Bazı çevrelerin uzman çavuşun cinsel saldırı olayını sürekli gündeme getirmesinin amacı HDP'li vekilin ve PKK'lıların yaptığının üstünü örtmek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın 18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunarak intihar etmesine yol açan uzman çavuş Musa Orhan'a ilişkin, "Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK’lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır!" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Soylu, "Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı." bilgisini paylaştı.

Soylu, "Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var." diye konuştu.

Soylu, "Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İ.E.ye cinsel saldırıda bulunmuş ve serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Musa Orhan hakkında dün yakalama kararı verilmiş ve tutuklanmıştı.

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