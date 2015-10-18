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Sosyal medyanın gündemi altın varaklı koltuklar: İşte özlenen sadelik!

"Sırf bu şatafatlı taht bile meselenin taht kavgası olduğunun özetidir"

18 Ekim 2015 21:36

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın basın toplantısında, söylenenlerden çok, hilalli altın varaklı koltuklar dikkat çekti. Merkel ve Erdoğan’ın basın toplantısına dair fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

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