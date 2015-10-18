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Sosyal medyanın gündemi altın varaklı koltuklar: İşte özlenen sadelik!
"Sırf bu şatafatlı taht bile meselenin taht kavgası olduğunun özetidir"
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın basın toplantısında, söylenenlerden çok, hilalli altın varaklı koltuklar dikkat çekti. Merkel ve Erdoğan’ın basın toplantısına dair fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:
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