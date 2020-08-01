Sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçti, VPN’e talep yüzde 20 arttı

Sosyal medyaya düzenleme getiren yasanın TBMM’de kabul edilmesinin ardından erişim engellerinin aşılmasını sağlayan hizmetlere talep arttı. Önde gelen sanal özel ağ şirketlerinden biri olan NordVPN, Türkiye’den taleplerin bir gecede yüzde 20 arttığını bildirdi. Şirketin Kurumsal İletişim Yöneticisi Laura Tyrell “Türkler kendini VPN ile donatıyor” diye konuştu.

İnternette erişim engellerinin aşılmasını sağlayan VPN talebi bir gecede yüzde 20 arttı. Hukukçu Altıparmak ise belirsizliklere işaret etti. Altıparmak, “Şirketler temsilci seçip, ofis açsalar bile cezayı ödememeye karar verdiklerinde para cezası nasıl tahsil edilecek? Masa, sandalye mi haczedilecek?” dedi.

Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti veren NordVPN, sosyal medya yasasının yürürlüğe girdiği anlarda internette erişim engellerinin aşılmasını sağlayan hizmetlerine ilginin arttığını duyurdu. Şirket VPN hizmetlerine olan talebin bir gecede yüzde 20 arttığını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre şirketin açıklamasında “Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor” ifadelerine yer verildi. NordVPN, hizmetlerine Türkiye’den gösterilen ilginin sadece bir gecede yüzde 20 oranında arttığına dikkat çektiği açıklamasında “Türkler kendilerini VPN ile donatıyor” ifadelerine yer verdi. Şirketin Kurumsal İletişim Yöneticisi Laura Tyrell “İnternet özgürlüğü, ifade özgürlüğü kadar önemli” dedi ve internete getirilen kısıtlamaların sadece ekonomiye değil, demokrasiye de zarar verdiğini, bilgi edinme hakkının korunmasını sağlayan gazetecilerin görevlerini yapmalarını da tehlikeye attığını savundu.

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