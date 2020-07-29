Avukat Kerem Altıparmak: Twitter, Türkiye'ye temsilci atasa ama ilkelerinden vazgeçmeyip verileri getirmese bunun hiçbir yaptırımı yok

İnsan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak, bugün Meclis'ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinde hukuki boşluk olduğunu savundu. Sosyal ağ yeyıncılarının Türkiye'de temsilcilik açtıktan sonra ilkelerinden vazgeçmemesi ve verileri Türkiye'ye getirmemesi durumunun çıkan yasa çalışmasına engel olmadığını ifade etti.

Söz konusu yasada Twitter'ın verileri Türkiye'de tutmaması durumunda bunun hiçbir yaptırımı olmadığını savunan Altıparmak, "Ben sosyal ağların yerinde olsam, atarım bir kişiyi. Koyarım masa ve sandalyeyi. İfade özgürlüğü ve diğer temel haklara aykırı karar ve talepleri uygulamam. Bu yasaya göre kimse de bir şey yapamaz. Sonrasını nasıl sansür yapacağım diye hükûmet düşünsün" dedi.

TIKLAYIN - Sosyal medya yasası TBMM’de kabul edildi

Kerem Altıparmak'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu yasayla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Teklif yasalaştı. Boşluk şu. Yasa eğer bir temsilci bulundurulmazsa bant daraltmaya kadar varan yaptırımlar öngörüyor. Ama temsilci atandıktan sonra verilecek yaptırımlar sadece para cezası. Şöyle diyelim, Twitter temsilciyi atadı. Ofise de bir sandalye ve masa aldı.

Ama yasada öngörüldüğü gibi verileri Türkiye'de tutmuyor. Bunun yaptırımı ne? Hiçbir yaptırımı yok.

- İçerik çıkarma kararını ifade özgürlüğüne aykırı olduğu için uygulamadı. Uygulanmayan kişi de gitti dava açtı ve kazandı. Parayı kimden alacaklar? Masa/sandalye mi satılacak?

Temsilciye şirketin borçlarını yıkamazsınız. Zaten yıksanız ne olacak, milyonlarca lira para cezasını bir kişiden nasıl tahsil edeceksiniz?

Bu durumda Twitter Türkiye'ye temsilci atasa ama ilkelerinden vazgeçmese ve verileri de Türkiye'ye getirmese bu yasa çalışmasına engel değil.

Yeniden yasa çıkarılabilir tabii. Ama ekime kadar Meclis tatil. Dahası uygulama olmadan bu gerekçeyle değişiklik yapamazlar. Bu nedenle nereden baksanız, 1-1,5 yıl değişiklik yapamazlar. O zamana kadar kim öle kim kala.

Sonuç: Ben sosyal ağların yerinde olsam, atarım bir kişiyi. Koyarım masa ve sandalyeyi. İfade özgürlüğü ve diğer temel haklara aykırı karar ve talepleri uygulamam. Bu yasaya göre kimse de bir şey yapamaz. Sonrasını nasıl sansür yapacağım diye hükûmet düşünsün.