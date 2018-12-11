Soruşturma açılmıştı, piramidin tepesinde seks videosu paylaşan fotoğrafçı konuştu

Mısır'daki Büyük Pramit'e geceyarısı tırmanarak sevgilisiyle seks yaptığı görüntüleri Youtube hesabında paylaşan fotoğrafçı Andreas Hvid, konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu. Fotoğrafçı Hvid, "Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum" dedi.

Tarihi yapılar Bakanı Khaled al-Anani yaptığı açıklamada yapılanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyleyerek, videonun başsavcı tarafından inceleneceğini belirtmişti. Öte yandan Giza Platosu Genel Direktörü Ashraf Mohi videonun sahte olduğunu iddia etmişti.

TIKLAYIN - Mısır piramidinin tepesinde çıplak resim çektiren çift hakkında soruşturma başlatıldı

Uluslararası kamuoyu geçen ay Mısır'ın tarihi piramidine çıkan ve orada bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği söylenen adamı konuşuyor. Gece tarihi yapının zirvesine çıkan ve hakkında soruşturma başlatılan çiftten Danimarka vatandaşı Andreas Hvid sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hvid, Instagram Hikâyeler'de yaptığı paylaşımda, "Ben yıllardır Instagram'da çıplak sanatsal fotoğraflar paylaşıyordum ama iki gündür bunlar hep şikâyet ediliyor. Bunları siliyorum ve artık sansürlü bir şekilde paylaşacağım" dedi.

Öte yandan Hvid, Danimarka'da yayımlanan Bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e yaptığı açıklamada, "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum," dedi.

Birçok kişi tarafından öfkeyle karşılanmasına üzüldüğünü belirten Hvid, "Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldığını" söyledi.

​Mısır Eski Eserler Bakanlığı Tarihi Yapılar Bakanı Khaled al- Anani yaptığı açıklamada piramidlere tırmanmanın yasak olduğunu belirtmiş ve durumun 'kamu ahlakına aykırı' olduğunu söylemişti.