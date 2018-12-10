Piramidin tepesine çıkıp seviştiler!

Andreas Hvid adlı Danimarkalı bir fotoğrafçı, Keops'a gece vakti bir kadınla birlikte tırmanışlarını ve ardından kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir videoyu YouTube'a yükledi. Hvid, 8 Aralık tarihinde yayınladığı videoda geçen ayki tırmanışı yapmadan önce “Gize platosu etrafında sinsice bir kaç saat geçirdiğini” iddia etti. Hvid, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, ''Uzun yıllar boyunca büyük piramidi tırmanmayı hayal etmiştim. Orada bir çıplak çekim yapma fikri de bir süredir vardı. Çok fazla insanın sinirlenmesine üzüldüm. Ama çok sayıda Mısırlıdan da olumlu bir yanıt aldım. Sanırım hatırlamaya değer bir şey.” Dedi. Andreas Hvid ayrıca, 4.500 yıldan fazla bir süre önce inşa edilen 140 metrelik anıtın tepesinde çıplak bir kadın arkadaşına sarılan bir adamın fotoğrafını yayınladı. Söz konusu video genel olarak Mısır halkında ve özellikle de Eski Eserler Bakanlığı'na bağlı yetkililerde öfkeye neden oldu.