T24 LogoT24 Logo
Haberler

Piramidin tepesine çıkıp seviştiler!

10 Aralık 2018 14:43

Andreas Hvid adlı Danimarkalı bir fotoğrafçı, Keops'a gece vakti bir kadınla birlikte tırmanışlarını ve ardından kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir videoyu YouTube'a yükledi. Hvid, 8 Aralık tarihinde yayınladığı videoda geçen ayki tırmanışı yapmadan önce “Gize platosu etrafında sinsice bir kaç saat geçirdiğini” iddia etti. Hvid, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, ''Uzun yıllar boyunca büyük piramidi tırmanmayı hayal etmiştim. Orada bir çıplak çekim yapma fikri de bir süredir vardı. Çok fazla insanın sinirlenmesine üzüldüm. Ama çok sayıda Mısırlıdan da olumlu bir yanıt aldım. Sanırım hatırlamaya değer bir şey.” Dedi. Andreas Hvid ayrıca, 4.500 yıldan fazla bir süre önce inşa edilen 140 metrelik anıtın tepesinde çıplak bir kadın arkadaşına sarılan bir adamın fotoğrafını yayınladı. Söz konusu video genel olarak Mısır halkında ve özellikle de Eski Eserler Bakanlığı'na bağlı yetkililerde öfkeye neden oldu.

ETİKETLER

piramitsekstepemısırdanimarkalı çiftseviştilerAndreas Hvidsexpyramidçiftturistskandal

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

"Ankara beni bulsun" diyen Mersinli Cihangir'i Ankara buldu...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24