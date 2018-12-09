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Dünya

Mısır piramidinin tepesinde çıplak resim çektiren çift hakkında soruşturma başlatıldı

Giza Platosu Genel Direktörü Ashraf Mohi videonun sahte olduğunu iddia etmişti

09 Aralık 2018 12:48

Mısır'ın Kahire kentinde bulunan Keops Piramidi'nin tepesine tırmanıp ardından giysilerini çıkarırken bir video çeken ve sosyal medya üzerinden yayınlayan çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarihi yapılar Bakanı Khaled al- Anani yaptığı açıklamada yapılanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyledi ve videonun başsavcı tarafından inceleneceğini belirtti. Giza Platosu Genel Direktörü Ashraf Mohi videonun sahte olduğunu iddia etmişti.

Videoyu YouTube üzerinden yayınlayan Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hivid, verdiği bir röportajda Mısır piramidlerinin tepesinde çıplak bir fotoğraf çekimi yapmayı uzun zamandır planladığını belirtti. 

CNN World'de yer alan habere göre Hvid videoları internetten kaldırdı. Mısır yasalarına göre piramidlere tırmanmak yasak.

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