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Şort giydiği için şiddete maruz kalan hemşireye Kocaeli Üniversitesi'nden destek

Üniversiteli Kadın Kollektifi üyesi bir grup öğrenci üniversitenin duvarlarına şort ve mini etek asarak destek verdi

19 Eylül 2016 18:04

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu tarafından şiddete maruz kalan Ayşegül Terzi'ye destek oldu.  Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi bir grup öğrenci, 2016-2017 eğitim-öğretim ilk gününde Kocaeli Üniversitesi'nin duvarlarına şort ve mini etek asarak, şort giydiği için otobüste erkek şiddetine maruz kalan Ayşegül Terzi'ye destek verdi.

"Özsavunmadan şort savunmaya", "Şortuma dokunma, Ayşegül Terzi'nin sesi ol" dövizlerinin de asıldığı duvarlar, okula yeni başlayan öğrencilerin de dikkatini çekti.

 

 

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Kocaeli Üniversitesikadına şiddet eylemi

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