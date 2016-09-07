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GATA’nın eski başhemşiresi evinde ölü bulundu

Hemşirenin eski sevgilisi tarafından baskı ve tehdit üzerine bunalıma girdiği iddia edildi

07 Eylül 2016 01:56

İstanbul'da 48 yaşındaki öğretim görevlisi, emekli Yarbay Başhemşire Mine Demet Güngör evinde ölü bulundu. Daha önce GATA’da başhemşirelik yapan Demet’in eski sevgilisinin baskı ve tehditleri üzerine bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre 48 yaşındaki emekli Yarbay Mine Demet Güngör'ün kızı eve girdiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. 

Başından tabancayla vurularak ölen Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden emekli başhemşire Göngör'ün kanlar içerisinde yattığını gören kızının çığlık sesleri üzerine bina sakinleri eve girerek, acı manzarayla karşılaştı. Durum polise bildirilince, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda, Mine Demet Güngör'ün intihar ettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme uzmanlarının evde yaptığı çalışmaların ardından Güngör'ün cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polisin yaptığı incelemelerde, Yarbay Mine Demet Güngör'ün askeriyeden emekli olduktan sonra, özel bir üniversitenin hemşirelik yüksek okulunda ders vermeye başladığı belirlendi. Doktora öğrencisi, Güngör'ün eski sevgilisi tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Kısa süre önce Ankara'daki bir profesörle görüşmeye başlayan Mine Demet Güngör'ü kıskanan eski sevgilisinin tehditleri karşısında bunaldığı ve intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili polis soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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