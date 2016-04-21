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Ekonomi

Soros: Çin'in durumu 2007-08'deki ABD'ye benziyor

Milyarder yatırımcı Soros, Çin'in borç ile beslenen büyümesinin 2007-08 döneminde ABD'nin durumuna benzediğini söyledi

21 Nisan 2016 14:30

Milyarder yatırımcı George Soros, Çin'in borç ile beslenen ekonomisinin, kredi piyasasının durmasından ve küresel bir resesyonu tetiklemeden önce, 2007-08 döneminde ABD'nin durumuna benzediğini kaydetti.

BusinessHT'nin haberine göre, Soros, Çarşamba günü New York'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Çin'in Mart ayı kredi büyüme rakamlarının bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde yeni kredilerin geniş tanımlı ölçümü geçen ay 2.34 trilyon yuan (362 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre bu verinin 1.4 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Bu durum, hükümetin borçların kontrol altına alınmasından ziyade ekonomik büyümeye öncelik tanıdığını işaret ediyor.

Soros, "Çin'de olanlar, ABD'de 2007-2008 dönemindeki finansal kriz sırasında, benzer bir şekilde kredi büyümesi ile tetiklenen gelişmelere benziyor. Bu durum herkesin beklediğinden ötede bir dönüm noktasına ulaşabilir" şeklinde konuştu.

Yatırımlarıyla yaklaşık 24 milyar dolarlık bir servet edinen Soros, son dönemde Çin hükümeti ile sözlü savaşa girişmiş durumda. Soros, Davos'ta düzenlelen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı değerlendirmede, Çin'de sert inişin "pratik anlamda kaçınılmaz" olmasından dolayı Asya para birimlerinin aksine oynamakta olduğunu söylemişti. Çin'in devlete ait Xinhua haber ajansı, editoryel olarak Soros'a verdiği yanıtta, ünlü yatırımcının daha önce birkaç kez bu gibi tahminlerde bulunduğunu kaydetmişti.

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