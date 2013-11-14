Soros: Euro AB'yi yıkacak

Ünlü yatırımcı George Soros, Euro'nun AB'yi yok edeceği yönündeki korkularının doğrulandığını söyledi.

Beş yıl içinde yaşadığı ikinci resesyonun ardından oldukça yavaş bir toparlanma süreci yaşayan Avrupa, pek çok uzmanın Euro para biriminin geleceğini sorgulamasına neden oluyor.

Bu uzmanlardan biri de dünyaca ünlü yatırımcı George Soros.

Cnbce.com'un New York Times'a dayandırdığı habere göre, Soros'un, "Korktuğum, Euro'nun kullanılmaya devam edileceği ve Avrupa Birliği oluşumunu yoldan çıkararak, yıkacağıydı. Euro'ya dair en kötü korkularım doğrulandı. Bir dayanışma ortamı yaratılmaya çalışılırken, her ülkenin kendi başına olduğu bir oluşum ortaya çıktı" dediğini yazdı.

Uzmanlara göre Avrupa'nın ortak para biriminde bütünlüğü engelleyen iki önemli sorun var. Bunlardan ilki, Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil satamıyor olması. İkinci sorun ise, ülkelerin ortak bir mali politika izleyemiyor olması.

Buna örnek olarak, daha fazla kemer sıkma isteyen Almanya'ya karşı daha fazla teşvik isteyen zayıf bölge ekonomileri gösteriliyor.