Soros: Avrupa’yı kabustan Almanya kurtarabilir

Ünlü yatırımcı George Soros AB'nin içinde bulunduğu durumu "kabus" olarak niteledi ve birliği bir tek Almanya'nın kurtarabileceğini söyledi.

Milyarder yatırımcı George Soros, Avrupa Birliği'nde (AB) sürmekte olan ekonomik sıkıntıları değerlendirdi.

Almanya'nın Kiel kentindeki bir sempozyumda konuşan Soros, Almanya'daki seçimlerle birlikte Euro krizinin sona erdiğini, ancak krizin Avrupa Birliği’ni değiştirdiğini ifade etti.

Soros, "AB, eşit seviyedeki ülkelerin, birliğin iyiliği için egemenliklerinin bir kısmından feragat ettiği, katılımın gönüllü olduğu bir organizasyon olarak yola çıktı. Şimdi ise AB, borçlular ve alacaklılar arasında, katılımın zorunlu ve eşitsiz olduğu bir örgüte dönüşmüş durumda" dedi.

'Avrupa hatalarını kabul etmeli’

Avrupa'nın hatalarını kabul edip bunları düzeltmesi gerektiğini savunan Soros, şimdiye kadar bunun yapılmamış olmasının Avrupa'da bir "kâbus" ortamı yarattığını dile getirdi.

Soros, bu kâbusu yaratan politikaların kurbanlarının ise bu ortamda yaşamaya mahkum bırakıldığını belirtti.

'Sürücü koltuğunda Almanya var‘

Avrupa'nın hatalarını düzeltmesi için süreci sadece Almanya'nın başlatabileceğini söyleyen Soros, "Bunun nedeni de en yüksek kredi notuna sahip ülke olarak Almanya'nın sürücü koltuğunda bulunmasıdır" diye konuştu.

Soros, borçlu bir ülkenin AB'yi krizden çıkarmaya çalışması halinde kendi durumunu daha da kötüleştirebileceğini ekledi.