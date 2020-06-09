Soner Yalçın: Gerçekte Odatv mi hedef, asıl AKP'ye operasyon yapılmıyor mu?

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Gerçekte Odatv mi hedef? Asıl Türkiye'ye operasyon yapılmıyor mu? Asıl AKP'ye operasyon yapılmıyor mu?" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Kaç kez daha yazacağım… Yalın gerçeği anlatamıyorum bir türlü: Odatv'yi kapatanlar, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu tutuklayanlar, Müyesser Yıldız'ı gözaltına alanlar sahiden ne yapmak istediğinin farkında mı?" diye sordu.

Yalçın, "Gerçekte Odatv mi hedef? Asıl Türkiye'ye operasyon yapılmıyor mu? Asıl AKP'ye operasyon yapılmıyor mu? Asıl Erdoğan'a operasyon yapılmıyor mu? Başta Erdoğan olmak üzere AKP kurmayları bunu nasıl göremez? Devlet Bahçeli operasyonun asıl hedefinin kendi ittifakları olduğunu ortağına söylemiyor mu? Gazeteci operasyonları Türkiye'yi, 'Basın özgürlüğü olmayan güvenilmez ülke' diye dünyaya göstermiyor mu? Küresel gündeme Türkiye'nin 'basın hürriyeti olmayan otokrat ülke' olarak getirilmesinin kime zararı olduğu ortada değil mi? Dünya gündemine Odatv gözaltıları-tutuklamaları getirmenin -ekonomik krizle boğuşan- iktidara faydası olabilir mi?" görüşünü savundu.

Yalçın, "Odatv maksatlı mı seçildi? Çünkü: Odatv'den casus çıkmayacağını dünya bilir.Odatv'nin yurtsever olduğunu dünya bilir. Odatv'nin anti-emperyalist olduğunu dünya bilir. Odatv'nin Libya operasyonuna destek verdiğini dünya bilir. Peki… Bu derece göze sokarcasına zorlama casus suçlamalarının sebebi ne? Kırk yıllık ülkücü Müyesser Yıldız'ın 'casus' olduğuna hangi AKP'liyi, MHP'liyi inandırabilirsiniz? Odatv ile casusluk yan yana gelmez? Neler oluyor? Maksat ne? Hedef ne? İktidarın hiç mi politik strateji bilen danışmanı kalmadı? Kimse sormuyor mu bunları? Duygularıyla değil siyaset aklıyla bir durup serinkanlı baksalar kavrayacaklar: Asıl hedef kendileri değil mi? Asıl hedef Türkiye istikrarı değil mi? Ne casusluğu Allah'ınızı severseniz; çocuk mu kandırıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

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Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan MİT mensubu haberi nedeniyle tutuklu bulunuyor.

2011 yılında Ergenokon soruştumaları kapsamında Odatv davasında Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Ayhan Bozkurt, Doğan Yurdakul, Yalçın Küçük, Coşkun Musluk, Sait Çakır, ve Hanefi Avcı tutuklanmıştı.

12 Nisan 2017'de 18. Ağır Ceza Mahkemesi Odatv davasında yargılanan 13. sanık hakkında beraat kararı verdi. Gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı Odatv davasında tüm sanıklar beraat etti.

TIKLAYIN | Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı