Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 328. maddesiyle başlattığı "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yıldız'ın evinde yapılan aramada 'uzman personel olmadığı' gerekçesiyle dijital cihazların imajının alınmadığı ileri sürüldü. Aramada Yıldız'ın bilgisayar mühendisi oğlunun kullandığı cihazlar ve avukat eşinin kullandığı bilgisayara el koyuldu.

Müyesser Yıldız'ın, evde yapılan aramadan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı, 2019'da açılan soruşturma kapsamında Yıldız'ın kendisiyle beraber toplam 3 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu söyledi.

Arama bitip, el koyulacak eşyalar tutanağa geçirilirken Müyesser Yıldız kendi evinde tuvalete girmek istedi. Polis, tuvalete girmeden önce Yıldız’ın üstünü aradı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldız'ın “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş.” paylaşımını alıntılayarak, “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demişti.

Müyesser Yıldız, cuma günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açmıştı. Yıldız’ın, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da devam eden davası bulunuyor.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan MİT mensubu haberi nedeniyle tutuklu bulunuyor.

2011 yılında Ergenokon soruştumaları kapsamında Odatv davasında Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Ayhan Bozkurt, Doğan Yurdakul, Yalçın Küçük, Coşkun Musluk, Sait Çakır, ve Hanefi Avcı tutuklanmıştı.

12 Nisan 2017'de 18. Ağır Ceza Mahkemesi Odatv davasında yargılanan 13. sanık hakkında beraat kararı verdi. Gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı Odatv davasında tüm sanıklar beraat etti.