2-0'dan geri dönen son şampiyon Galatasaray, Sivas'ta 2 puan bıraktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2 tamamlayarak bir puanı kurtardı. Galatasaray'ın golleri, Burak Yılmaz ve Podolski'den geldi. Sivasspor'un iki golünü ise Aatif Chahechouhe kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2015-16 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a karşı oynadı.



Karşılaşma, Sivasspor'un santrasıyla başladı. Fanatik'in haberine göre, ilk dakikalarda her iki kalede de tehlike arz edebilecek bir pozisyon yaşanmadı.



Muslera'dan büyük hata



Galatasaraylı file bekçisi Muslera, 10. dakikada kalesinde beklenmedik bir gol gördü. Sivas'ta golcü futbolcu Aatif Chahechouhe, ceza sahasının dışından bir şut denedi. Aatif'in şutunda Muslera, topu kontrol etmek isterken ellerinden kaçırdı ve Sivasspor, 1-0 öne geçti.



Bu pozisyonun hemen ardından Galatasaray, Olcan Adın'la golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



19. dakikada maçın formda ismi Aatif Chahechouhe, ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut denemesi yaptı. Top, az farkla üstten auta gitti.



24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahasına yaptığı orta çok farklı bir şekilde taca çıktı.



31. dakikada Hakan Özmert, Galatasaray savunmasından dönen topa bekletmeden vurdu. Hakan'ın kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı bu vuruş, auta gitti.



37. dakikada Sivasspor'da Ümit'in yerde kalarak sakatlanmasının ardından oyun durdu. Karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek, bu arada su molası verdi. 39. dakikada Telles, sağ kanattan içeriye ortaladı. Selçuk İnan, Telles'in ortasında sol ayağıyla bekletmeden vurdu. Top, farklı bir şekilde direğin üstünden dışarı çıktı.



44. dakikada Sivassporlu futbolcular, Galatasaray savunmasını 3'e 1 yakaladı. Chedjou, ceza sahası dışında yaptığı müdahaleyle tehlikenin önüne geçti.



İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Sivasspor, soyunma odasına önde giden taraf oldu.



Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarıda kaburgasından sakatlanan Sneijder, yerini Burak Yılmaz'a bıraktı. Sivasspor'da ise herhangi bir değişiklik olmadı.



48. dakikada gelişen Galatasaray atağında Podolski topu Yasin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sağ kanattan içeriye ortaladığı topa Olcan Adın kafayla vurdu. Top, kalecinin ellerinde kaldı.



Maçtaki ilk sarı kart Yasin Öztekin'e çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Barış Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



53. dakikada Hakan Balta'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Burak Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın dar bir açıdan gönderdiği şut kalecinin ellerinde kaldı.



Sivas'ta Aatif şov!



Sivasspor, 54. dakikada Sabri'nin ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Aatif Chahechouhe, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi ve Sivasspor, Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti.



Burak Yılmaz girdi ve attı...



Galatasaray'da kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Selçuk İnan geçti. Frikiklerin usta ismi, ceza sahasının oldukça gerisinden topu içeriye ortaladı. Burak Yılmaz, 63. dakikada kale direğinin önünde topa dokunarak ağları havalandırdı ve takımının ilk golünü kaydetti.



Galatasaray, 64. dakikada çok net bir fırsattan yaralanamadı. Podolski, ceza sahası içinde kaleciden dönen topa vurdu, Setkus güçlükle bir kez daha çıkardı.



Hamza Hamzaoğlu, 75. dakikada Olcan Adın'ı oyundan alarak yerine Lionel Carole'u sürdü.



Podolski sahnede! Skor 2-2



Alex Telles, 81. dakikada sol kanattan topu içeriye ortaladı. Telles'in ortasında oldukça iyi yükselenPodolski, kalenin sağından topu ağlara gönderdi ve beraberlik geldi.



84. dakikada Yasin Öztekin kenara gelirken Umut Bulut oyuna girdi.



Batuhan Karadeniz, 87. dakikada ceza sahasının dışından çok sert bir şut çıkardı. Batuhan'ın bu şutu yan ağlarda kaldı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



İlk 11'ler



Sivasspor: Setkus, Cicinho, Ümit, İbrahim, Erkan Kaş, Burhan, Hakan, Adem, Mehdi, Aatif, Batuhan.



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Telles, Selçuk, Bilal, Yasin, Olcan, Sneijder, Podolski.



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