Beşiktaşlı Cenk Gönen Galatasaray yolunda

Galatasaray, Beşiktaş'tan milli kaleci Cenk Gönen'i istedi. Kulüpler arasındaki ilk görüşme olumlu geçerken, bu transferin birkaç gün içinde netleşeceği belirtildi. Cenk, Galatasaray'a transfer olması halinde Fernando Muslera'nın yedeği olacak.

İlk olarak Kızılyıldız'ın 19 yaşındaki file bekçisi Rajkovic'in peşine düşen sarı kırmızılı yönetim, Sırp kulübünün 4 milyon Euro'dan aşağı inmemesi üzerine yerli kaleci arayışına yöneldi.

Galatasaray scout ekibi de bunun üzerine aralarında Cenk Gönen'in de bulunduğu Türk kaleci listesini teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na sundu. Hamzaoğlu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in Cenk Gönen adında birleşmesi üzerine bu oyuncunun transferi için harekete geçildi.

Görüşmeler sürüyor



Beşiktaş yöneticileriyle temas kuran sarı kırmızılılar ilk görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınacağı belirtildi.



Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Günay Güvenç'in arkasında kalacağını düşünerek ayrılmak isteyen Cenk Gönen'in de Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.