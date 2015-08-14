Fenerbahçe iyi başladı: 2-0

Fenerbahçe ile Eskişehirspor Süper Lig'in açılış gecesinde Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 45+1 Moussa Sow ve 45+4'te Fernandao'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Arkın Akgöl



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Alves, Ba, Hasan Ali Kaldırım, Meireles, De Souza, Nani, Diego, Sow, Fernandao



Eskişehirspor: Ali Şaşal Vural, Toko, Birol Parlak, Sezgin Coşkun, Anıl Karaer, Lawal, Causic, Alpaslan Öztürk, Onur Bayramoğlu, Ben Khalifa, Gekas



Goller: 45+1 Sow, 45+4 Fernandao (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 25 Toko, Dk. 30 Birol Parlak (Eskişehirspor)

Karşılaşmanın önemli anları

12. dakikada Meireles'in derinlemesine pasıyla sağdan Eskişehirspor ceza sahasına giren Nani'nin ortasında, Fernandao'dan önce araya giren savunma, tehlikeyi uzaklaştırdı.



21. dakikada Causic'in ceza sahasına gönderdiği pasta, Ben Khalifa'nın sağ çaprazdan vuruşu sonrası Volkan Demirel'den dönen topu, Ba göğsüyle yumuşatarak yine kalecisine verdi.

38. dakikada Fenerbahçe savunmasında Ba ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan ve topu kapan Lawal'ın pasında, ceza sahası içinde Onur Bayramoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağın sahibi oldu.



45+1. dakikada Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında öne geçti. Soldan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Sow, şık bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+4. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Diego'nun ara pasıyla Eskişehirspor savunmasının arkasına sarkan Fernandao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine topla giren Moussa Sow, şutunu çeti ancak top uzak direğin yanından auta çıktı.



55. dakika hızlı gelişen fenerbahçe atağında ceza sahasına sağdan giren Şener Özbayraklı, topunu altı pasta bekleyen Moussa Sow'a çıkarttı. Topa gelişine vuran Sow'un şutu yandan auta çıktı.



58. dakikada Eskieşhirspor'da Goran Causic orta alanda rakibi Raul Meireles'e yaptığı olduğu faul sonrasın sarı kart gördü. Fırat Aydınus'un sarı kart kararına sinirlenen Goran Causic hakeme tepki olarak topu yere vurunca ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.



62. dakikada Fenerbahçe'de Raul Meireles ve Fernandao oyundan çıkarken, Mehmet Topal ve Robin van Persie oyuna girdi.



66. dakikada Eskişehirspor'da Gekas oyundan çıkarken yerine Emre Güral oyuna girdi.



71. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Mehmet Topal ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Eskişehirspor kalecisi Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.



74.dakikada Fenerbahçe'de Diego Ribas oyundan alınırken yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.



86. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moussa Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



Hakem Fırat Aydınus maçın bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçe, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u Moussa Sow ve Fernandao'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

