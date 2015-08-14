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Spor

Galatasaray Sercan Yıldırım'ın transferini borsaya bildirdi

Sarı kırmızılı ekip 25 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla Bursaspor'dan kiraladı

14 Ağustos 2015 23:21

Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonuyla Bursaspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten borsaya gönderilen açıklamada 25 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservis ücreti de belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Sercan Yıldırım'ın 2015-2016 futbol sezonunun sonuna kadar Bursaspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Bursaspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir. Ayrıca Bursaspor Kulübü Derneği 2015-2016 sezonu sonunda, 31 Mayıs 2016  tarihine kadar bildirimde bulunarak ve de 10 Haziran 2016'ya kadar 750.000 EUR bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

 

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