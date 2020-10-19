Son ‘hasta’ sayısı Sağlık Bakanı’na göre 1958, Sağlık Bakanlığı’na göre ise 2026!

Günlük Covid-19 tablosunda tespit edilen 'hasta' sayısını 1958 olarak açıklayan Sağlık Bakanlığı, bir süre sonra sayıyı 2026 olarak değiştirdi. Her akşam Covid-19 tablosunun linkini Twitter hesabında duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var" ifadesini kullanırken, Bakanlığın güncelemesi sonrası yeni bir paylaşım yapmadı.

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Sağlık Bakanlığı, 19 Ekim için paylaştığı Covid-19 tablosunda 'hasta' sayısını 1958 olarak, 'toplam hasta' sayısını ise 349 bin 519 olarak açıkladı. Bir gün önceki hasta sayısıyla aradaki farkın 2026 olduğunun fark edilmesinin ardından yeni bir tablo yayınlayan Bakanlık, günlük hasta sayısını 2026 olarak değiştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Koronavirüs verilerini duyurduğu Twitter paylaşımında herhangi bir düzeltme yapmadı.