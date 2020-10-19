T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2026 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 9 bin 371'e, hasta sayısı 349 bin 519'a yükseldi

19 Ekim 2020 19:16

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2026 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 371'e, hasta sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın 1958 olarak paylaştığı günlük hasta sayısı, ilerleyen saatlerde bakanlık tarafından 2026 olarak güncelledi.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri ve görseli kullanmıştı:

"Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim."

Koca'nın paylaşımından birkaç saat sonra Sağlık Bakanlığı, günlük hasta sayısında güncelleme yaparken, 1958 olan hasta sayısının 2026 olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

koronavirüskoronavirüs tablosu19 Ekim koronavirüsgünlük hasta sayısıgünlük hasta sayısı kaçgünlük hasta sayısı güncellemegünlük hasta sayısı değişti2 bin hasta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24