Türkiye'de Koronavirüs | 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2026 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2026 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 371'e, hasta sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın 1958 olarak paylaştığı günlük hasta sayısı, ilerleyen saatlerde bakanlık tarafından 2026 olarak güncelledi.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri ve görseli kullanmıştı:

"Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim."

Koca'nın paylaşımından birkaç saat sonra Sağlık Bakanlığı, günlük hasta sayısında güncelleme yaparken, 1958 olan hasta sayısının 2026 olduğunu açıkladı.