Soma'daki madenin sahibi: Müfettişler '1. sınıf iş yerisiniz' dedi

Soma’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen ve şu ana kadar 274 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olayın yaşandığı madenin bağlı bulunduğu Soma Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, “Her sene en az 2 kez denetlemeden geçeriz. Müfettişlerin verdikleri denetlemelerin hepsinde iş yerimizin 1. sınıf iş yeri olduğunu ve her türlü şeyin yerinde olduğunu resmi evrakla bildirirler” dedi.

Maden faciasının henüz nedeninin tespit edilemediğini söyleyen Gürkan, çocuk işçi ve diğer ihmallere yönelik iddialarla ilgili olarak Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un sorularını yanıtladı:

Maden faciasıyla ilgili ihmaliniz olduğunu düşünüyor musunuz?

“Şu an bakanlarımızla beraber toplantı halindeyiz. Bakan Bey ve diğer bakanlar da burada. Onun için toplantı bitmeden herhangi bir bilgi verme imkanım yok. Çünkü bende pek fazla bir şey bilmiyorum.”

Trafoda kalitesiz malzeme mi kullandınız? Uzmanlar patlamanın bu yüzden çıkabileceğini söylüyor…

“Tamamen yalandır. Malzemelerimizin tamamı Ex-proof. Bu işletmede her sene en az 2 kere iş güvenliği müfettişleri gelir ve burayı denetler. 2 Defa denetimden geçtik.”

Bazı işçiler sadece denetim sırasında gerekli tedbirlerin alındığını ve denetimden geçtikten sonra ise herhangi bir önlem alınmadığını ifade etti. Buna ne diyorsunuz?

“Bunların hepsi tevatür… Her sene en az 2 kez denetlemeden geçeriz. Müfettişlerin verdikleri denetlemelerin hepsinde iş yerimizin 1. Sınıf iş yeri olduğunu ve her türlü şeyin yerinde olduğunu resmi evrakla bildirirler. Bunların hepsi bizde kayıtlı. İş güvenliği müfettişlerinin söylediğine mi inanacaksınız, başka birinin söylediklerine mi?”

15 Yaşında bir çocuğun madende çalıştırıldığı belirtildi. Çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz?

“Öyle bir şey olması söz konusu değil. Burası sendikalı bir iş yeridir. Sendikalı bir iş yerinde çocuk çalışamaz. Böyle çok şeyler dolanıyor.”

Facianın neden kaynaklandığı belirlendi mi?

“Hayır, epey bir zaman gerekir. Yangın temizlenecek. Hayli bir zaman ister. Şu an tam gerekçe bilinmiyor. Müsaade edin şu an bakanlarla beraberiz yanımda bekliyorlar…”