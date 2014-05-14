Soma'daki maden faciası dünya basınında birinci sırada

Soma'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin yasa boğan maden faciası dünyada da geniş yankı uyandırdı. Haberi, birçok basın kuruluşu ve haber ajansı ilk sıradan duyurdu. Televizyon kanalları, gün boyu ara ara yapılan yayınlarda, faciaya geniş yer ayrıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, son olarak 245 işçinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı faciaya ilişkin CNN Interntional ilk sıradan geçtiği haberde, kömür madenindeki patlamada en az 201 kişinin öldüğünü yüzlerce kişinin madende mahsur kaldığını duyurdu. Türkiye'den yaptığı canlı telefon bağlantılarıyla faciayı yakından takip eden, Türkiye'de geçmişte yaşanan maden kazalarına ve güvenlik eksikliklerine de değindi. CHP'nin söz konusu maden hakkında 20 gün önce verdiği araştırma önergesinin hükümet tarafından reddedilmesi de haberde verilen bir diğer dikkat çekici ayrıntı oldu.

Associated Press haber ajansı ölü sayısının 201'i bulduğunu ve giderek arttığını belirttiği haberinde Enerji Bakanı Yıldız'ın açıklamalarına yer verdi. Dünyaca ünlü ajans, Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'un 'Türkiye'nin tarihindeki en büyük maden kazasıyla karşı karşıya olduğunu' vurguladığı açıklamalarına da yer verdi.

Türkiye tarihinin en büyük maden faciası

Reuters haber ajansı, 'patlamadan 12 saatten fazla bir süre geçmesinin ardından Türkiye tarihinin en büyük maden faciasıyla karşı karşıya ölü sayısı 201'i buldu' diyerek facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yüzlerce kişinin hala madende sıkışıp kaldığının belirtildiği haberde, kazanın tam vardiya değişimi sırasında olmasının boyutlarını da arttırdığı vurgulandı. Haberde ayrıca, 1992'de Zonguldak'ta yaşanan ve 263 işçinin ölümüyle sonuçlanan, Türkiye'nin şimdiye kadar tarihindeki en kötü maden kazası da hatırlatılmış.

New York Times, Bakan Yıldız'ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde 363 madencinin çıkarıldığını, yüzlerce kişinin maden de mahsur kaldığını belirtti. Korku ve endişe dolu yüzlerin maden ve hastane çevresinde toplandığı haberde verilen bir diğer ayrıntı.

Daily Mail, yerin 2 km derinliğinde meydana gelen kazada ölü sayısının giderek arttığını yüzlerce insanın aşağıda mahsur kaldığını bildirdi. Madencilerin çalışma arkadaşları ve ailelerinin maden çevresinde toplandığı belirtildi.

BBC: 787 kişi mahsur kaldı

BBC de, Türkiye'deki maden faciasında ölü sayısının 201'i bulduğunu ve giderek arttığını bildirdi. Haberde, 787 kişinin yer altında mahsur kaldığı, ölümlerin çoğunun karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden gerçekleştiği anlatıldı.

Bild: Korkular gerçek oldu: Son yılların en ağır maden ocağı faciasında Türkiye'de en az 201 madenci öldü, 80 kişi ise yaralandı. Yüzlerce kişi hala kayıp, ayrıca olay yerinde çıkan yangın hala söndürülemedi. Türk Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre hala bir kontrol sağlanamadı.

TAZ: Türkiye'de maden ocağı faciası. Türkiye'de yıllardır en büyük olan maden faciasında ölenlerin sayısı 200'ü aştı. Hala yer altında mahsur kalan yüzlerce kişiden haber alınamıyor.

FAZ: En az 200 kişi - Sendikalar faciayı katliam olarak nitelendiriyor. İşçileri sağ çıkarmanın ümidi gitgide azalıyor, Türkiye'deki maden ocağında yangın devam ediyor. Yüzlerce işçi hala yığın altında. Ülkenin yıllardan beri en ağır maden faciası. Sendikalar yetkililere ağır suçlamalarda bulundu.

Krone: Türkiye'de bir maden ocağında yaşanan faciada ölü sayısı en az 201'e ulaştı. Bu rakamlar Türk basınına göre Enerji Bakanı Taner Yıldız açıkladı. 80 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce kişi hala yer altında mahsur kalmış durumda.