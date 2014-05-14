Soma katliamında kaç kişi öldü? İşte Enerji Bakanı'nın verdiği korkunç ipucu

Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen yangın nedeniyle kaç işçinin öldüğü hala tespit edilemedi. Resmi kaynaklar sadece madenden çıkarılan cenazelerin sayılarını aktarıyor ve içeride kaç işçinin daha olduğuna ilişkin kendilerine iletilen bilgileri ve tahminlerini paylaşmıyorlar. Ancak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 205 kişinin öldüğünü de söylediği, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 274 olarak açıkladı) hükümetin tahminlerine dair bir ipucu da verdi.

Yıldız, gün içinde yaptığı açıklamada Soma faciasının “Türkiye'de şu ana kadar yaşanmış en yüksek işçi kaybıyla sonuçlanan kazaya doğru gittiğini” söyledi.

Türkiye sınırları içinde yaşanan ve en çok işçinin ölümüne neden olan iş faciası 1992’de yaşandı. Zonguldak, Kozlu’daki bir taş kömürü maden ocağında akşam saatlerinde yaşanan zincirleme grizu patlamaları sonucunda 263 madenci yaşamını yitirdi.

Bakan Yıldız’ın aktardıklarına göre, Soma’da ölenlerin sayısı 263’ü aşacak.

Bakan Yıldız ne demişti?

“Türkiye'de şu ana kadar yaşanmış en yüksek işçi kaybımızla sonuçlanan bir kazaya doğru gidiyoruz. Otopsilerin tamamlanması, sayın valilerimizin, bakan yardımcılarımızın yaptıkları çalışmalarla beraber şu anda 7 tane işçi kardeşimizin cenazesini ailelerine teslim ettik. Bu sayı artacak. Bir yandan otopsileri yapılıyor. Diğer yandan adli tıp kurumundan buraya uzman ve teknikerler geldiler.”

Kozlu’da ne olmuştu?

Vikipedia’da Kozlu patlamasına dair yer alan detaylar şöyle:

“Patlama ile yeraltında çıkan yangınların denetim altına alınamaması ve ocağın bütün katlarındaki göçükler ve ulaşım yolları tahribatı nedeniyle ocak yüzey açıklıklarından kapatılmış, bu nedenle kazadan kurtulanların ifadelerini temel alan soruşturmada kazanın oluşma nedenleri tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ocak 26 Mart 1992 günü tekrar açılmış ise de, yangının kızışması üzerine bir kere daha kapatılmıştır.”

Madende en az 219 kişi daha mı var?

Soma Holding'e ait madende yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. Hürriyet gazetesinde Banu Şen ve Turan Gültekin imzalı bir habere göre, vardiya değişimi sırasında madende 787 kayıtlı işçi bulunuyordu. Şimdiye kadar madenden 363 kişi canlı çıkarılırken 238 kişinin de cenazesi çıkarıldı. Bu sayılara göre, madende kalan işçi sayısı en az 219.