Bakan Yıldız: Şirketin sayılarına kefil değiliz; artmasından endişeliyiz

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki maden faciasına dair son bilgileri paylaştı. Hastanelerde 57 yaralı olduğunu, 4 ağır yaralı işçinin durumlarının artık kritik olmadığını belirten Yıldız, içerideki işçilerin sayısına dair kendisine verilen bilgileri basınla paylaşmadı. Cenaze sayısının artacağını söyleyen Taner Yıldız, "İşlemler bittikten sonra bütün soruşturmaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yıldız, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra HDP Eş Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bölgeye geleceğini açıkladı. Yıldız'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Rakamların artmasından endişeliyiz. İlerleyen saatler bu sayının artmasıyla sonuçlanabilir. Ağır yaralıların rahatladığını kurtulduğunu görüyoruz.

3 günlük yas ilan edildi, yurt içi ve dışında bayraklar yarıya indirilecek. Cuma hutbesinde de maden kazası yad edilecek. Sayın Başbakan'ın bu yönde bir iradesi oluştu çünkü bu sıkıntı ve acı beklediğimizin üzerinde oldu. Türkiye'de bir kazada yaşanan en yüksek işçi kaybımızdı.

Gerek otopsi raporların tamamlanması, gerek valilerimizin yaptıkları çalışmalar ardından 7 cenazeyi ailelerine teslim ettik. Öğleye doğru bu sayı daha da artacak.

İstanbul'dan, Ankara'dan da buraya uzman ve teknikerler geldiler.Dün BDP, MHP, CHP'den vekil arkadaşlarımız taziyelerde bulundular, karşılıklı taziye sunduk.

Amacımız olabildiğince kamuoyunu doğru bilgilendirmek, bütün vatandaşlarımızın kalbi burada atıyor. Eklemek istediğim bir husus da şu; tüm işlemler bittikten sonra bütün soruşturmaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Allah rahmet eylesin kendilerine, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum."

Yıldız, gazetecilerin madende kalan işçi sayısını ve ölenlere ilişkin tahminlerini sorması üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni bir rakam var elimizde ama size söylemekten bilerek kaçınıyorum. Çünkü o sayıyı bize özel sektörün verdiği sayı. Burası en yüksek kömür tedarik eden özel sektör temsilcilerimizden biri. Onların verdiği sayılar bunlar."

Bu sayılara "ne kadar kefil olacaklarını" sorgulayan Taner Yıldız, sayıları işçiler madenden çıktıkça paylaşacaklarını söyledi.

"Yangının bir ara söner gibi olduğunu" belirten Yıldız, "şu an yangın tamamen söndürülmüş değil" diyerek sözlerine devam etti. Yıldız, "Hiçbir işçi kardeşimizin yanarak vefat ettiğini görmedik. O yüzden yangına daha uzak olduklarını düşünüyoruz. Bir cebe girebiliyor olmaları halinde, maskelerle yaşayabiliyor olma ihtimalleri var" dedi.

Arama ekiplerinde çalışanların sayısının 500'e ulaştığını ve eksi 480 koduna kadar gittiklerini söyleyen Yıldız, sağlık ekiplerin sağlıklarını da riske atmamak için dikkatli çalıştıklarını söyledi.

Cenazelerin kavun soğutma deposunda kaldığı iddialarının da sorulduğu Yıldız, "Cenazeleri sıhhi şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bütün uygun yerleri işçi kardeşlerimiz için kullanıyoruz" dedi.