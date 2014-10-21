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Çevre

Soma’da zeytinliklerini koruyan köylülere şiddet uygulandı

Yırca köyünde sabah erken saatlerde, zeytinliklerini koruyan köylüler ve Greenpeace gönüllüleri Kolin Şirketler Grubu özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi

21 Ekim 2014 18:32

Kolin Şirket Grubu yetkilileri ve 100'den fazla güvenlik görevlisi, Yırcalılara ait zeytinlik alanına dava süreci devam ettiği halde hukuksuz bir biçimde girerek zeytin ağaçlarını kestiler. Hukuksuz kesime karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan köylüler ve Greenpeace gönüllülerine, özel güvenlik darp etti ve kelepçeleyerek alıkoydu. 11 kişinin hastanede darp raporu aldığı olayda 400'e yakın ağaç kesildi.

Greenpeace'ın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yırca köylülerine ait olan yüzlerce dönümlük zeytinlik alan, Soma Kolin Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırılmış ve hukuki süreç tamamlanmadan, Kolin Şirketler Grubu önce zeytinlik alanların çevresine 2 metre boyunda çitler çekmiş, bugüne kadar 400'den fazla ağaç kesildi. Acele kamulaştırma karar sürecine karşı Greenpeace'in açtığı iptal davası sürüyor.

 

Zeytinlikleri korumak Vali ve Kaymakamın görevi

 

Kolin Şirketler Grubu'nun amacının, Yırca 'da zeytinlikleri keserek gerekli izinleri daha kolay almak ve hukuksal süreci boşa çıkarmak olduğunu açıklayan Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, "Kolin Şirketler Grubu ağaçları keserek, 'cezasını öderim, ağaçları da keserim' yaklaşımı ile hukuksuz ağaç kesimini devam ettiriyor. Hukuk çerçevesinde zeytinliklerini korumak için mücadele eden köylüler darp ediliyor. Bu projeyle ilgili kurumlara sorduğumuz her soruya aldığımız yanıtta ayrı bir skandalla karşılaştık. Tarım Bakanlığı, yazılı olarak bize, bölgenin tarım dışı kullanımına izin vermediğini açıkladı. Kolin Şirketler Grubu'nun henüz bir imar planı da yok. Acele kamulaştırma kararını şirkete ağaçları kesme hakkını vermiyor çünkü kanunlara göre zeytinlik alanlar acele kamulaştırma kapsamına giremez.

Yasa dışı ağaç kesimine engel olmak için alanda tüm engelleyici tedbirler alınmalı, Kolin Şirketler Grubu'nun zarar verici eylemleri önlenmeli. Bu kararın uygulanmasında ve zeytinliklerin dava süreci sonuçlanana kadar kesilmemesini sağlamak Vali ve Kaymakamın görevi. Daha fazla ağacın kesilmemesi için yetkilileri göreve çağıyoruz." dedi.

 

Zeytinlik alanlar acele kamulaştırma kapsamına girmiyor

 

İlgili yasal mevzuata göre Bakanlar Kurulu, acele kamulaştırma kararlarını ancak ve ancak "yurt savunması" ve "kamu yararı"nın mevcut olması nedenleri ile alabiliyor. Zeytinlik alanlar acele kamulaştırma kararının hukuksal kapsamına girmiyor ve bu karar Kolin Şirketler Grubu'na ağaçları kesme hakkını vermiyor. Kolin Şirketler Grubu, bölgede kurmak istediği kömürlü termik santral için ilk olarak 17 Eylül gece yarısı hukuksuz bir biçimde alana girerek iş makineleriyle 13 ağacı yıkmıştı. Köylüler, o günden sonra zeytinliklerini korumak için çadır nöbeti başlattı. Ancak 14 Ekim Salı sabahı şirket bu kez alana testerelerle gizlice girerek ağaç kesimini hızlandırarak bir hafta içinde 400'e yakın ağaç kesmişti. Bugüne kadar toplam kesilen ağaç 900'ü geçiyor.

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