Soma'da protestocu gence dayak Başbakan'la mı başladı?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, maden faciasının yaşandığı Soma’ya ziyaretinde bir kişiye yumruk attığı iddia edilmişti. Sosyal medyada dolaşan kısa bir video üzerine dolaşıma giren bu iddiaya ilişkin bir kayıt daha ortaya çıktı.

soLhaber.org’da paylaşılan yeni kaydın sonlarına doğru, kamera Başbakan’ın girdiği “Yeşil Portakal” adlı markette başka bir yeri çekerken tokat sesi duyuluyor. Açının değişmesi ardından Başbakan’ın mavi tişört giymiş bir genci ensesinden tuttuğu görülüyor. Başbakan’ın “Niye kaçıyorsun lan İsrail dölü” dediği mavi tişörtlü genç, Erdoğan’dan uzaklaştırıldıktan bir süre sonra sivil giyimli erkekler tarafından dövülürken gözüküyor.