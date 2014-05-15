Soma'da Erdoğan'dan sonra Gül de protesto edildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül facianın yaşandığı maden bölgesine geldiği sırada bir vatandaş "Taşeron istemiyoruz" diye bağırdı.

Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Soma'ya giden Abdullah Gül hem alkışlarla karşılanırken, bazı vatandaşlar da protesto etti.

Cumhurbaşkanı Gül, ve TBMM Başkanı Çiçek, Manisa’nın Akhisar ilçesinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti. Saat 11.30 sıralarında uçakla askeri havaalanına inen Gül, buradan yaralıların tedavi gördüğü Akhisar Devlet Hastanesi Mustafa Kirazlıoğlu Sağlık Kompleksi’ne geçti.

Hastaneye gelişinde yetkililer tarafından kapıda karşılanan Gül, Çiçek ve Bakan Müezzinoğlu içeride yaklaşık yarım saat maden faciasından yaralı olarak kurtulan işçilerle görüştü.

Yaralı madenciler ve yakınlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Gül, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gül, hastane çıkışında bir kadın tarafından protesto edildi.

Gül’ün içinde bulunduğu makam aracının hastane bahçesinden çıktığı esnada vatandaşların arasından geçerken, bir kadın “Utanmazlar, Allah belanızı versin. Cayır cayır yanın inşallah. Herkes görevini bilsin. O insanlar cayır cayır yandı orada. Siz de yanarsınız inşallah. (Bir vatandaşın, ‘Bu senin yaptığın saygısızlık) sözü üzerine. Onların yaptığı halka saygısızlık. Terbiyesizlik bu yeter artık yeter.” şeklinde tepki gösterdi.

Bunun ardından kadın vatandaşlar tarafından uzaklaştırdı.

Gül'ün gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, dün akşam durdurulan arama kurtarma çalışmalarına bugün de başlanmadı.

Gül, beraberindekilerle birlikte madenin girişine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından, polis bariyerlerinin diğer tarafında tutulan ailelerin yanına yaklaştı.

Saatlerdir yoğun güvenlik altında bekleyen aileler, Gül'e tepki gösterdi.

Arama kurtarma çalışmalarının neden başlamadığını soran aileler, "Çocuklarımızın cenazelerinin çıkarılmasını istiyoruz. Taşeron istemiyoruz" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Gül'e daha uzakta olan bir kişi de "Sizin yüzünüzden içeride olan yakınlarımızın aranması yapılmıyor. Yanınızdaki polislerinizi de istemiyoruz. Defolun gidin" diye bağırdı.

Gül, ailelerin tepkisi üzerine bölgeden ayrıldı.

(ajanslar)