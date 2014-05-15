T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma'da Erdoğan'dan sonra Gül de protesto edildi

'Taşeron istemiyoruz' diyen vatandaşlar, Gül'e 'Bu kadar koruma niye? Kimden korkuyorsun?' diye sordu

15 Mayıs 2014 16:48

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül facianın yaşandığı maden bölgesine geldiği sırada bir vatandaş "Taşeron istemiyoruz" diye bağırdı.

Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Soma'ya giden Abdullah Gül hem alkışlarla karşılanırken, bazı vatandaşlar da protesto etti.

Cumhurbaşkanı Gül, ve TBMM Başkanı Çiçek, Manisa’nın Akhisar ilçesinde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti. Saat 11.30 sıralarında uçakla askeri havaalanına inen Gül, buradan yaralıların tedavi gördüğü Akhisar Devlet Hastanesi Mustafa Kirazlıoğlu Sağlık Kompleksi’ne geçti.

Hastaneye gelişinde yetkililer tarafından kapıda karşılanan Gül, Çiçek ve Bakan Müezzinoğlu içeride yaklaşık yarım saat maden faciasından yaralı olarak kurtulan işçilerle görüştü.

Yaralı madenciler ve yakınlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Gül, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gül, hastane çıkışında bir kadın tarafından protesto edildi.

Gül’ün içinde bulunduğu makam aracının hastane bahçesinden çıktığı esnada vatandaşların arasından geçerken, bir kadın “Utanmazlar, Allah belanızı versin. Cayır cayır yanın inşallah. Herkes görevini bilsin. O insanlar cayır cayır yandı orada. Siz de yanarsınız inşallah. (Bir vatandaşın, ‘Bu senin yaptığın saygısızlık) sözü üzerine. Onların yaptığı halka saygısızlık. Terbiyesizlik bu yeter artık yeter.” şeklinde tepki gösterdi. 

Bunun ardından kadın vatandaşlar tarafından uzaklaştırdı.

Gül'ün gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, dün akşam durdurulan arama kurtarma çalışmalarına bugün de başlanmadı.

Gül, beraberindekilerle birlikte madenin girişine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından, polis bariyerlerinin diğer tarafında tutulan ailelerin yanına yaklaştı.

Saatlerdir yoğun güvenlik altında bekleyen aileler, Gül'e tepki gösterdi.

Arama kurtarma çalışmalarının neden başlamadığını soran aileler, "Çocuklarımızın cenazelerinin çıkarılmasını istiyoruz. Taşeron istemiyoruz" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Gül'e daha uzakta olan bir kişi de "Sizin yüzünüzden içeride olan yakınlarımızın aranması yapılmıyor. Yanınızdaki polislerinizi de istemiyoruz. Defolun gidin" diye bağırdı.

Gül, ailelerin tepkisi üzerine bölgeden ayrıldı.

(ajanslar)

ETİKETLER

abdullah gülsomaprotestomadentepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24