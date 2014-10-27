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Soma'da maaşlarını alamayan madenciler yürüyüş yaptı

301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının yaşandığı Soma'da 400 işçi, şirketin 6 aylık ücretlerini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle eyleme yaptı

27 Ekim 2014 18:33

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasının meydana geldiği Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Kömürleri işletmesine ait Eynez Ocağı işçileri, şirketin maaşlarını yatırmaması nedeniyle yürüyüş düzenledi. 

Evrensel gazetesinin haberine göre, sabah saatlerinden itibaren Kaymakamlık önünde bir araya gelen 400’e yakın işçi, şirketin kendilerine 6 aylık ücretlerini ödeme yükümlülüğünün bulunduğunu belirterek, bu ay yatması gereken ücretlerinin 15 gün geciktiğini belirtti. 

İşçiler ayrıca, 6. ayda almaları gereken kömür istihkaklarının da kış gelmesine rağmen verilmediğini belirtti. Evde yakacaklarının olmadığını, hastalıkla yüz yüze kaldıklarını ifade eden işçiler, asıl muhataplarının Türkiye Kömür İşletmeleri ve devlet olması gerektiğini belirtti. 

İşçilere bir açıklama yapan Kaymakam Bahattin Atçı ise kendisinin de sorunları bildiğini, yetkililere sorunları ilettiğini, maaşların yatması için çaba sarf ettiklerini söyledi. 

İşçiler daha sonra sloganlar eşliğinde Kaymakamlık önünden yürüyüşe geçti. 

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