Soma'daki Işıklar ocağında madenciler iş bıraktı

Soma'da 301 işçinin ölmesine neden olan facianın yaşandığı madeni çalıştıran Soma Kömür İşletmeleri'ne ait Işıklar maden ocağında, yaklaşık 1700 madenci ekstra ücretlerin ödenmediği gerekçesiyle gece iş bıraktı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Işıklar maden ocağında, çalışmamaları halinde de aylık bin 900 lira maaş alan, üç vardiyada iş yapan yaklaşık 1700 madenci, işe başlamaları halinde ödenecek ekstra ücretin hesaplarına yatırılmadığı gerekçesiyle saat 01.00'de iş bıraktı. Maden alanında bekleyen servis minibüslerini kaldırmayan işçiler, sabaha kadar burada bekledi. İşçiler, "Maaş bordrolarına baktığımızda madene inmemiş arkadaşlarımızla maaşlarımız arasında bir fark göremedik. Eğer inersek ekstradan ücret alacağımız söylenmişti. Ama maaşlarımızda bunu göremedik. Bu nedenle iş bırakma kararı aldık" dedi.

13 Mayıs'ta Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği Eynez ile Işıklar ve Atabacası maden ocaklarını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin tüm faaliyeti facianın ardından durdurulmuştu. Daha sonra şirketin sadece Işıklar maden ocağında, 4'üncü ayaktaki 30 metrelik bir bölümünde kömür çıkarmasına izin verilmişti. Bu bölümdeki kömürün çıkartılmasının da tamamlanmasıyla şirket gerekli izinleri alamaması nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

İzmir'deki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nde görevli müfettişlerin 13 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'a kadar süren incelemeleri sonrası olumlu karar çıkmış, 15 Ekim Çarşamba günü Kınık, Kırkağaç, Akhisar, Soma ve Savaştepeli yaklaşık bin 700 madenci de tekrar işbaşı yapmıştı.