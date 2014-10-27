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Soma'daki maden ocağında yangın

Geçtiğmiz mayıs ayında facianın yaşandığı maden ocağındaki yangın nedeniyle, çalışanlar tahliye edildi

27 Ekim 2014 09:03

Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye bağlı Işıklar Maden Ocağı'nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle, çalışanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ocağın 3. ve 4. ayağında, karbonmonoksit gazının yükselmesi sonucu üretim durdurularak çalışanlar tahliye edildi.

Kömürün kızışması sonucu çıkan yangının büyümemesi için 3. ve 4. ayaklara duvar örüldüğü belirtildi.

Işıklar Maden Ocağı'nda geçtiğimiz mayıs ayında çıkan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Ocak, müfettişlerin olumlu rapor vermesi üzerine 15 Ekim'de üretime yeniden açılmıştı.

 

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