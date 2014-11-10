Soma'da kamu görevlilerini soruşturma için izin bekleniyor

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, tutuklu bulunan 8 şüpheli hakkında 'olası kastla öldürme' eyleminden maktül sayısınca 301 kez cezalandırılmalarını talep etti.

Bekir Şehiner, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasıyla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekenin kabül edildiğini, başsavcılıkta iddianame hazırladıklarını ve bunu Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını belirtti.

Şahiner, Akhisar Adliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs 2014'de Eynez Karanlıkdere mevkisindeki bir kömür işletmesinde meydana gelen facianın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını ve hazırlanan fezlekenin 31 Ekim'de Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini ifade etti.

İddianame ve içeriğinin cumhuriyat başsavcılığınca incelendiğini ve uygun bulunarak UYAP üzerinden onaylandığını anlatan Şahiner, bugün itibariyle Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nden iddianame değerlendirme numarasının UYAP'tan alındığını kaydetti.

301 işçi 'maktül' olarak ifade edildi

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde görev yapan cumhuriyet savcılarınca düzenlenen iddianamede, maden ocağında bulunan ve dumandan etkilenen 161 mağdur müştekinin bulunduğunu, faciada hayatını kaybeden işçilerin birinci derece yakın akrabalarından oluşan 214 müştekiye yer verildiğini belirten Şahiner, hayatını kaybeden 301 işçinin ise "maktüller" olarak ifade edildiğini söyledi.

İddianamenin 8 şüpheli tutuklu, 37 şüpheli tutuksuz olmak üzere 45 şüpheli hakkında düzenlendiğini, 425 kişinin tanık listesinde yer aldığını bildiren Şahiner, maden içinde yapılan olay yeri inceleme ve keşif, hayatını kaybeden işçilerin otopsi ve ölü muayenesi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu raporu, Manisa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği raporu, TÜBİTAK'tan alınan raporlar, seyyar gaz ölçüm cihazları ölçüm raporları, karbonmonoksit maskeleri inceleme raporları, Teknik Nezaret Defteri, İmalat Defteri, Vardiya Kül Defteri, Kül Rapor Defteri, Havalandırma Defteri, Patlatma Defteri, Adli Emenatte bulunan İş Sağlığı Güvenliği Eğitim katılım evrakları ile belgelerin incelenmesi sonucunda olayın bütün olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Şahiner, şöyle konuştu: "Olay bütün olarak değerlendirildiğinde, maden ocağında U3 trafosu etrafında toplu olarak bırakılan kömürün kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden yanması sonucu oluşan karbonmonoksit gazının temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 numaralı kömür nakil bantının bulunduğu yola sirayet ederek bu bölümdeki ve 3 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yoldaki bant, ahşap tahkimat, PVC boruları, elektrik kablolarını tutuşturması, su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirleyici, boğucu gazlar olması ve bu gazların da olay esnasında işçileri etkilemesi sonucu gerçekleştiği, işçilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri, yaralı kurtarılan işçilerin de karbonmonoksit zehirlenmesinden etkilendikleri anlaşılmıştır."

Şüphelilerin 301 kez cezalandırılmaları talep edildi

Adli soruşturma sırasında lehe veya aleyhe olabilecek delillerin toplanarak muhafaza altına alındığını, bilimsel, teknik, hukuki verilerin titizlik ile incelenerek mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporlarının dosyaya, olaya ve oluşa uygun olduğunun kabul edildiğini ifade eden Şahiner, "Tutuklu olarak bulunan 8 şüpheli hakkında 'Olası kastla öldürme' eyleminden maktül sayısınca 301 kez cezalandırılmaları talep edilmiş, 161 kez de 'ağırlaşmış yaralama' eyleminden cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edilmiştir" diye konuştu.

Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak

Başsavcı Şahiner, 8 tutuklu şüpheli hakkında, eylemlerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 85/2, 22/3. maddesi kapsamında cezalandırılmalarının talep edildiğini ifade etti.

İddianamede yer alan 29 şüphelinin ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 85/2, 22/2. maddelerinden cezalandırılmalarına karar verilmesinin istendiğini dile getiren Şahiner, "Bilinçli taksirle, taksirle birden fazla kimsenin ölümüne ve birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olmak eylemlerinden TCK'nın 61. maddesi gereği meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı gözetilerek şüphelilere en üst hadden ceza verilmesi iddianamede talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kamu görevlileri hakkında soruşturma izne bağlı

Soruşturma sırasında bilirkişi raporlarında haklarında kusur, suç duyurusu, ihbar ve şikayet bulunan kamu görevlileri hakkında, soruşturması 4483 sayılı yasa gereği izine bağlı olanlarla ilgili soruşturma yapılabilmesi için Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca izin istendiğini, soruşturması izne bağlı olmayanlar hakkında ise bu başsavcılığın soruşturma başlattığını kaydeden Şahiner, "Soruşturma halen Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nda derdest olup, bu soruşturma işlemlerinin de tamamlanması sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gereğinin takdir ve ifası sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

İddianame 15 gün içinde kabul edilirse yagılama başlayacak

Şahiner, şunları kaydetti: "İddianame düzenlenen bu soruşturma dosyasında, soruşturmanın tutuklu olarak yürütülüyor olması, tutuklu iş ve işlemlerin diğer soruşturmalara önceliği olması sebebiyle soruşturma evrakı kamu görevlisi diğer şüpheliler bakımından ayrılarak Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu soruşturma dosyası fezlekeyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulmuştur.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından düzenlenen iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiş olup, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirme sonunda 15 günlük süre içinde iddianamenin kabulü halinde yargılama, kovuşturma aşaması başlayacaktır. Delillerin takdiri ve değerlendirilmesi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır."

Başsavcı Şahiner, duruşmaların Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Ek Duruşma Salonu'nda yapılacağını belirterek, salonun fotoğraflarını sunum yaparak basın mensuplarına gösterdi.