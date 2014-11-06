Bakan Çelik: Soma'da savcıya soruşturma izni vermedim, olayın faili benim adamım gösteriliyordu

Maden facialarının ardından okların çevrildiği Çalışma Bakanı Faruk Çelik, "1960 model çalışma tarzıyla madenlerde üretim yapıldığı sürece bu tür kazaların yaşanacağını" söyledi. Çelik “Soma soruşturmasında savcılık müfettişlerime soruşturma izni istedi vermedim. Şimdi beni ve benim bürokratlarımı sorumlu tutmak sorunu çözecek mi? Bu tür olayların tek sorumlusu biz miyiz?” diye konuştu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Soma'da 301 işçinin hayatnı kaybettiği maden faciasına ilişkin şirket sahibi dahil 7 kişi hakkında 301 kez ağırlaştırılmış mübbet hapis talep edilmesinin ardından kamu yönetiminin olaydaki sorumluluğu da tartışılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma iddianamesinin hazırlanmasının ardından facianın kamu sorumlularıyla ilgili iki müfettiş hakkında soruşturma başlattıklarını, savcının soruşturma izni istediği genel müdür ve müfettişler için ise izin vermediğini açıkladı. Çelik, Hürriyet’e, kendisini ve bürokratlarını sorumlu tutmanın sorunu çözmeyeceğini savunarak, “Açıkca söylüyorum, bunu manşet yapın. Bu yapı kaza üretir” dedi.

'İzin istediler vermedim'

Bakan Çelik Soma’daki soruşturma için savcıya neden izin vermediğini şöyle anlattı: “Savcı, Soma’daki soruşturma için bizden izin istedi. Vermedim, niye vermedim? Olayın faili olarak gösterilen Kasım Özer benim İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürüm. İşçilerin güvenliği ile ilgili mevzuatı hazırlayan adamım, bu işle ne ilgisi olabilir? Bir de 2009 yılından itibaren teftiş yapan tüm müfettişlerin listesini istediler. Madene o tarihte ruhsat verildi diye, bu tarihe kadar hiç kaza olmamış, müfettişlerin ismini niye istiyorsun; tabii ki kabul etmedim. Olaya müdahil olmayan kişilerle ilgili istenilen izin bana ideolojik geldi.”

1960 model madencilik

Hem Soma’da hem Ermenek’te bu işin kamu alanındaki sorumlusunun ortaya çıkmasını herkesten çok istediğini vurgulayan Çelik “Ama algı yönetimi yapmak isteyenlere de izin vermem. Biz bakanlık olarak idari soruşturma başlattık. 2014 ve 2014’de Soma denetimlerini yapan iki müfettişle ilgili soruşturma yapıyoruz, bitmek üzere yakında açıklayacağım. Olaya bir bütün olarak bakmak lazım, basın bunu yapmıyor. Bu işin yanlışı nerede, oturup hepsini araştıralım. Bizim teftişlerimiz anlıktır, uyarı niteliğindedir. Ama asıl sorun 1960 model arabayla, bugün ne yaptığınız? 2014’de 60 model arabayla iş yaparsanız bu olur” diye konuştu.

Kamu sadece biz miyiz?

Bakan Çelik sorunun madenciliğin eski usül yöntemlerle yapılması olduğuna dikkat çekerek “Bunu ortadan kaldırmalıyız. Açıkca söylüyorum, bunu manşet yapın. Bu yapı kaza üretir. Her an benzer olaylar yaşanabilir. Önlemek için ne yapacağız? Teknolojiağırlıklı havza madenciliği, proje madenciliği yapacağız. Ölümleri önlemenin başka yolu yok. Şimdi beni ve benim bürokratlarımı sorumlu tutmak sorunu çözecek mi? Bu tür olayların tek sorumlusu biz miyiz? Tüm muhataplara bakmak lazım. Benim tarafımdan sadece teftiş var. Bu işin tek tarafı biz miyiz? Kamu sorumlusu dediğiniz de bir tek biz mi aklınıza geliyoruz?” dedi.