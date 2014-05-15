Soma'da hayatını kaybeden işçi yanlış köye gömüldü

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden ve yaşanan karışıklık üzerine Balıkesir'de toprağa verilen Sami Yıldırım, ailesinin durumu fark etmesi üzerine savcılık izniyle açılan mezardan çıkarılıp, toprağa verilmek üzere İzmir Kınık'a gönderildi.

Soma'daki maden faciasında yaşamlarını yitiren Sami ve İlkay Yıldırım'ın kardeşlerin cenazelerini teslim almak isteyen yakınları, Sami Yıldırım'ın karışıklık sonucu Balıkesir'in İvirndi İlçesi'ne bağlı Kayapa köyüne gönderildiğini öğrendi.

Baba Hasan Yıldırım, Kayapa köyünde oğlunun defnedildiğini öğrenince, cenazenin kendisine teslim edilmesi için savcılığa başvurdu. Savcılık kararıyla açılan mezardan çıkarılan Sami Yıldırım'ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir'in Kınık İlçesi'ne bağlı Elmadere köyüne götürüldü.

Sami ve İlkay Yıldırım'ın annesi Senem Yıldırım, maden kazasında 2 oğlunu kaybettiğini, bu acının ardından oğlunun cenazesinin karışmasıyla başka bir acı daha yaşadığını belirtti.

Senem Yıldırım, "Kara maden 2 oğlumu aldı, ben ne yapacağım" diyerek gözyaşı döktü.