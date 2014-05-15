T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma'da hayatını kaybeden işçi yanlış köye gömüldü

Sami ve İlkay Yıldırım'ın annesi Senem Yıldırım, faciada 2 oğlunu kaybettiğini, oğlunun cenazesinin karışmasıyla başka bir acı daha yaşadığını belirtti

15 Mayıs 2014 20:07

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden ve yaşanan karışıklık üzerine Balıkesir'de toprağa verilen Sami Yıldırım, ailesinin durumu fark etmesi üzerine savcılık izniyle açılan mezardan çıkarılıp, toprağa verilmek üzere İzmir Kınık'a gönderildi.

Soma'daki maden faciasında yaşamlarını yitiren Sami ve İlkay Yıldırım'ın kardeşlerin cenazelerini teslim almak isteyen yakınları, Sami Yıldırım'ın karışıklık sonucu Balıkesir'in İvirndi İlçesi'ne bağlı Kayapa köyüne gönderildiğini öğrendi.

Baba Hasan Yıldırım, Kayapa köyünde oğlunun defnedildiğini öğrenince, cenazenin kendisine teslim edilmesi için savcılığa başvurdu. Savcılık kararıyla açılan mezardan çıkarılan Sami Yıldırım'ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir'in Kınık İlçesi'ne bağlı Elmadere köyüne götürüldü.

Sami ve İlkay Yıldırım'ın annesi Senem Yıldırım, maden kazasında 2 oğlunu kaybettiğini, bu acının ardından oğlunun cenazesinin karışmasıyla başka bir acı daha yaşadığını belirtti.

Senem Yıldırım, "Kara maden 2 oğlumu aldı, ben ne yapacağım" diyerek gözyaşı döktü.

 

ETİKETLER

somamadenfaciacenazekarıştıhaber

İlgili Haberler

Yakınları madenci cenazelerini projeksiyon ekranından teşhis etti

Ölen madencilerin yakınları, yakınlarının cenazelerini projeksiyon cihazı ve bilgisayardaki fotoğraflarından teşhis etti

Roboskili aileler: Soma halkının acısı yüreğimizde

Veli Encü: Soma'da 300 kardeşimiz hükümetin ihmali sonucu yaşamını yitirmiş olmasına rağmen hükümet olaya kaza deyip, kendisini sorumlu görmemektedir

11 maden işçisinin cenazesi toprağa verildi

Soma'da hayatını kaybeden 11 işçi için cenaze töreni düzenlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24