11 maden işçisinin cenazesi toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 11'inin cenazeleri, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazlarından sonra toprağa verildi.

Ayhan Avcı, Sedat Toprak, Ahmet Avcu, İsmail Şengül, Cengiz Çantal, Hayri Türker, Emrah Çakır, İsmail Gezer, Mustafa Çalı, Emin Mazı ve Bilal Malkoç'un cenazeleri, yakınları tarafından Savaştepe Belediyesi Soğuk Hava Deposu'ndan alınarak evlerinin önlerine götürüldü. Cenazeler, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Zafer Meydanı'na taşındı.

Alanda toplanan işçilerin aileleri ve yakınları, cenazelerin getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

‘Bütün camilerimizde kardeşlerimize dua edeceğiz’

Törende helallik alınmasından önce konuşan Görmez, bu madencilerin, emek ve alın teriyle helal rızık peşinde koşmanın ne kadar mübarek olduğunu ve haram lokmanın, kul hakkına tecavüzün ne kadar kötü olduğunu öğrettiğini söyledi.

Görmez, ateşin sadece madende yaşamını yitirenlerin değil herkesin evine düştüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

“Hatta az önce yolda gelirken Azerbaycan'dan, Kosova'dan, Saraybosna'dan diyanet işleri başkanları aradı, 'Ateş, bizim de evlerimize düştü. Yarın bütün cuma namazlarında, bütün camilerimizde kardeşlerimize dua edeceğiz. Başka ne yapabiliriz hocam?' diye sordular. Onun için bu ateş sadece sizin acınız değil, bilin ki bütün milletimizin ortak acısıdır. Yüce Rabbimiz, bu kardeşlerimizin, evlatlarımızın geride bıraktığı, hayatın bütün çilesini birlikte paylaştığı eşleri hanımefendilerin kalplerine sabır, metanet, sekinet lütfetsin. Bu kardeşlerimizin, gençlerimizin varlık sebebi olan annelerine, babalarına Yüce Rabbimiz, Eyyub'un sabrını lütfetsin, kalplerine huzur ve sekinet versin. Bu kardeşlerimizin, gençlerimizin, evlatlarımızın geride bıraktığı çocuklarına, gençlerine Yüce Rabbimiz, sıhhat, selamet içinde uzun ömürler lütfetsin. Bugün bizim onlara karşı en büyük vazifemiz; onları dualarla salavatlarla namazlarla ebediyete uğurlamaktır. Bugün onlara karşı en büyük görevimiz; onların geride bıraktığı yaralı eşlerine, annelerine, babalarına, çocuklarına, yavrularına teselliler sunmak, onların acılarını yürekten paylaşmaktır."

Madencilerin manevi hatıralarına gölge düşürecek her türlü davranıştan uzak durulması gerektiğini anlatan Görmez, onların dualarla ebediyete uğurlanmasını istedi.

İslam dinine göre "ölüm" kavramına değinen Görmez, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bize ki bu gibi hallere düştüğümüzde, başımıza musibetler, afetler geldiğinde, Rabbimize sığınacak iman gibi bir hazinemiz var, 'Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideriz' diyecek bir imanımız var. Allah'a hamdolsun biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki bizim inancımızda ölmek yok olmak değil, ebediyete gitmek, Rabbimizle vuslat, cennet ve cemaliyle karşılaşmak, sonsuzluktur. Onun için hep birlikte diyoruz ki 'Biz ondan geldik, hep birlikte ona gideceğiz.' Yüce Rabbimiz, her birine rahmet eylesin. Yüce Rabbimiz, mekânlarını cennet eylesin. Aslında bizim, onların şahadetlerine ihtiyacımız var. Onların bizim şahadetlerimize ihtiyaçları yok çünkü onlar, çocuklarının helal rızkını temin etmek için yerin altında can verdi. Aslında imkan olsa da biz onlara haklarımızı helal ettirsek, onlar bize, milletimize haklarını helal etse. En büyük umudumuz o."

8 işçinin cenazeleri yan yana toprağa verildi

Görmez tarafından öğle vakti ayrı ayrı kıldırılan cenaze namazlarına, CHP Balıkesir Milletvekilleri Haluk Ahmet Gümüş ve Namık Havutça, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Salih Göldal, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı ve binlerce vatandaş katıldı.

Daha sonra araçlara konulan cenazelerden 8'i, Makbule Mezarlığı'na taşınarak yan yana toprağa verildi. Diğer 3 cenaze ise ilçedeki başka mezarlıklarda defnedildi.

Dursunbey’de 10 cenaze

İşçilerden, 29 yaşında vefat eden bir çocuk babası Arif Demir, 27 yaşında hayatını kaybeden Feridun Çelik, 26 yaşlarında ölen İsmail Kutlu ve bir çocuk babası Niyazi Kurban'ın cenazeleri, Dursunbey Belediyesine ait araçlarla Çamharmanı Mahallesi'ne götürülerek evlerinin önlerinde aileleri ve yakınlarından helallik alındı. Bu sırada fenalaşan kişilere, sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenazeler, vatandaşların omuzlarında taşınarak götürüldüğü mahalle meydanında, Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar, aileleri ve yakınlarının katılımıyla öğle vakti ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Facianın yaşandığı ocakta, Demir'in yaklaşık 5 yıldır çalıştığı belirtildi. Çelik'in ise 3 yıl önce işe başladığı ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren işçilerden Metin Burmalı ve İbrahim Kutbay'ın cenazeleri Dursunbey ilçe merkezinde, Abdullah İnal'ın naaşı Yassıören Mahallesi'nde, Ali Şahin ve Mehmet Çelik'in cenazeleri Alagüney Mahallesi'nde, Sayit Karaca'nın cenazesi de Demirciler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Maden faciasında 32 yaşında hayatını kaybeden iki çocuk babası Ergün Akkuş'un cenazesi ise Balıkesir'de Solugan Camisi bahçesine götürüldü. Akkuş'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı Tümgeneral Fahri Kır, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdülkadir Çilman ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.