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Roboskili aileler: Soma halkının acısı yüreğimizde

Veli Encü: Soma'da 300 kardeşimiz hükümetin ihmali sonucu yaşamını yitirmiş olmasına rağmen hükümet olaya kaza deyip, kendisini sorumlu görmemektedir

15 Mayıs 2014 18:50

Roboskili aileler, katledilen 34 yakınını anmak için toplandıkları mezar başlarında, Soma'da yaşanan maden faciasını da protesto etti. Aileler, "Soma halkının acısını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Roboski'de, 28 Aralık 2011 tarihinde, Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 34 sivil yurttaşın aileleri, her Perşembe gerçekleştirdikleri adalet arayışı nöbeti için bugün yine yakınlarının mezarları başında bir araya geldi. Roboskili aileleri, bu hafta Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasını da protesto etti.

Aileler adına konuşan Veli Encü, "Hükümetin ihmali sonucu Soma'da 300'e yakın kardeşimiz katledilmiştir. Ama hükümet yetkilileri olayı bir kaza olarak görmektedir. Ne yazık ki Roboski'de olduğu gibi AKP hükümeti, Soma'da ikinci katliamını sergilemiştir" dedi.

Soma'da yaşananlarla birlikte Türkiye'de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Encü, "Bugün 300 kardeşimiz hükümetin ihmali sonucu yaşamını yitirmiş olmasına rağmen hükümet halen olayı kaza ile nitelendirip, kendisini sorumlu görmemektedir" ifadelerini kullandı.

Soma halkına başsağlığı dilediklerini söyleyen Encü, "Soma halkının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Roboski'de 34 yakınımızı katleden hükümet, katliamlar sergilemeye devam ediyor. Basına ve kamuoyuna seslenerek hükümet ve faciaya sorumlularını derhal istifa etmeye çağırıyoruz" dedi.

Encü, Roboskili aileler olarak, Roboski katliamında olduğu gibi Soma katliamının da takipçileri olacaklarını ifade etti.

 

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