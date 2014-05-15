Soma'nın sahibi: Madende kaza olursa işçiler 15-20 gün içeride kalabilecek

Türkiye'nin en büyük maden faciasının gerçekleştiği ocağın sahibi SOMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, 10 Mayıs 2013'te kazalara karşı yeni bir sistem planladıklarını ve "kaza durumunda işçilerin madende 15-20 gün kalabileceklerini" söylemişti.

Gürkan hem gelecek, hem de geniş zaman eki kullandığı açıklamasında "En azından 500 yer altı çalışanı işçisinin uzun bir süre yer altında yaşama imkanı sağlayacak yaşama alanları yaratacağız" derken, konuşmasının devamında da "Her türlü ihtiyacın olduğu gayet geniş yaşam alanları var" ifadesini kullanıyor.

DHA muhabiri Gülseli Kenarlı’nın haberine göre, Enerji TV'ye verdiği ilgili röportajında Gürkan, Soma'daki ocakta da 1.25 milyon tonluk üretim hedeflediklerini söylüyor.

Gürkan ağırlıklı olarak Soma'da çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık olarak 6 bin işçimiz var. Şu anda 6 milyon ton kömür üretiyoruz yer altında, 2014'deki hedefimiz 10 milyon ton" diyor ve ekliyor: “Metan gazını kontrol altında tutulduğunu bilecek bir sistemleri kullanıyoruz biz Soma'da."

"Bunu ortaya koymak, herhangi bir kaza olduğu zaman yer altında insanların dışarı çıkamamaları halinde, en azından 500 yer altı çalışanı işçisinin uzun bir süre yer altında yaşama imkanı sağlayacak yaşama alanları yaratacağız. Orada bir kaza oldu dışarı çıkamadılar, isterlerse 15-20 gün kalabilirler. İçinde her türlü ihtiyacın olduğu gayet geniş yaşam alanları var. Dolayısıyla bunların hepsine ihtiva eden bir yapıyı yine Merzifon'da yapmayı planlıyoruz. Bizim hedefimiz senede 10 ile 15 milyon ton arasında kömür üretmek ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam yaratmak.