'Görgü tanığıyım' diyen bir kişi o arbedeyi anlattı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın maden faciasının yaşandığı Soma'ya yaptığı ziyarete ait bazı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerden yola çıkılarak, Erdoğan'ın bir markette çıkan kısa süreli bir arbedede bir kişiye yumruk attığı iddia edildi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Özer Akdemir, olayı gördüklerini ancak endişe duyduğu için ismini paylaşmak istemeyen bir üniversite öğrenciyle konuştu. Görgü tanığının anlattığına göre, "Başbakan manav reyonun olduğu yere geldiğinde genç bir kız, 15-16 yaşlarında, 'Babamın katilinin burada işi ne' diye bağırdı. Bunun üzerine Başbakan, kızın başını koltuğunun altına alarak yumruklarıyla defalarca vurdu."

Yonhaber.com'da yumruk atılan kişinin, "15-16 yaşlarında Hatice isimli genç bir kadın olduğu" ileri sürüldü.

Evrensel.net'te yayımlanan haberin ilgili bölümü şöyle:

Soma’daki işçi katliamının ardından dün ilçeye gelen Başbakan Tayyip Erdoğan’a yoğun bir tepki gösterilmişti. Bugün konuştuğumuz iki Somalı esnaf kadın, tanık oldukları bir olayı hâlâ etkisinden kurtulmadan anlattılar. İki kadın, Başbakan Erdoğan’ın halkın tepkisi sonrası girdiği bir markette, kendisine “Babamın katilinin burada ne işi var” diyen 15-16 yaşındaki bir kız çocuğunu yumrukladığına tanık olduklarını söylediler.

'Hala dehşet içindeyim'

Yaşadıkları şaşkınlık ve korkunun etkisi geçmemiş olan kadınlar isimlerini vermek istemediler. Üniversitede öğrenci olduğunu ve devlet görevlisi olan nişanlısının başına geleceklerden endişe ettiği için adını vermek istemediğini belirten G.K adlı genç kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı. “Yeşil Portakal adlı marketin önündeydik babamla. Başbaka'na yoğun bir tepki vardı. Korumalar, polisler o arbede, protesto sırasında bizim bulunduğumuz yere doğru yöneldiler. Başbakan da ortalarındaydı. Biz bunun üzerine babamla ve aynı işyerinde çalıştığımız ablayla marketin içine girdik. Başbakan manav reyonun olduğu yere geldiğinde genç bir kız, 15-16 yaşlarında, 'Babamın katilinin burada işi ne' diye bağırdı. Bunun üzerine Başbakan'ın kızın başını koltuğunun altına alarak yumruklarıyla defalarca vurduğunu gördüm. Kız 'Yapma Abi' diyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Dehşet içinde kaldım. Bir Başbakan nasıl böyle bir şey yapabilir, bu neyin kini diye. O gün ve tüm gece bu gördüklerimin şokunu atlatamadım. Bu olaylar olurken babam da yanımdaydı. Size bunu anlatırken hâlâ titriyorum ve çok korkuyorum. Nişanlımın, benim başıma bir şeyler gelmesinden korkuyorum”.

'Bütün görüntüleri topladılar'

Yaşadığı şoku atlatamadığı gözlenen genç kadın olayları, Başbakan'ın kız çocuğuna vurmasını Yeşil Portakal adlı market çalışanlarının da gördüğünü söyledi.

Bu olaylarla ilgili görüşmeye gittiğimiz market çalışanları ise tanık oldukları şeyleri anlatmak istemediler. Birisi ‘Ben görmedim, yoktum burada’ derken, bir diğeri ‘Ben içerideydim’ demeyi tercih etti. Manav reyonunun hemen önündeki kamera görüntülerini görmek istediğimizi söylediğimizde ise görüntülerin olmadığını ileri sürdüler. “Görüntüleri aldılar mı” sorumuza net yanıt vermekten kaçınan market çalışanları, ısrarlı sorumuz üzerine “Bazı devlet görevlileri, dedektif tipli kişiler geldiler, caddede görüntüleri topladılar. Ama halktan çok sayıda çeken oldu” dediler.