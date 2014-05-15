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Yakınları madenci cenazelerini projeksiyon ekranından teşhis etti

Ölen madencilerin yakınları, yakınlarının cenazelerini projeksiyon cihazı ve bilgisayardaki fotoğraflarından teşhis etti

15 Mayıs 2014 02:03

Manisa’nın Soma İlçesi’nde meydana gelen maden faciasında yakınlarını kaybedenler, cenazelerine ulaşmak için soğuk hava deposu önünde uzun süre bekledi. Ölen madencileri yakınları projeksiyon cihazı ve bilgisayardaki fotoğraflarından teşhis etti.

Soma’daki faciada yaşamını yitiren madencilerin otopsi ve teşhis işlemleri saatler sürdü. Ailelerin ilk aşamada teşhis edemediği tüm cenazeler Kırkağaç İlçesi’nde kurulu soğuk hava deposuna götürüldü. Burada cenazelerin çekilen fotoğrafları, numaralandırılarak dijital ortamda bilgisayara yüklendi. Maden ocağından çıkan cenazeleri yüzlerinden tanıyamayan aileler, Kırkağaç’a gelerek soğuk hava depolarındaki fotoğraflardan yakınlarını teşhis etmeye çalıştı. Fotoğraflar, bilgisayarların yanı sıra projeksiyon cihazıyla  perdeye yansıtılarak da izletildi. Yakınını tespit edemeyen ailelerin bazıları, projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanan görevlilerden tekrar tekrar göstermelerini istedi.

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